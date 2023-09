Le abitudini alimentari dei buchi neri supermassicci: un nuovo studio rivela risultati sorprendenti

Un nuovo studio condotto dalla Northwestern University sta mettendo in discussione le ipotesi precedenti sulle abitudini alimentari dei buchi neri supermassicci. Mentre in precedenza si credeva che i buchi neri consumassero il loro cibo lentamente, nuove simulazioni mostrano che in realtà lo divorano molto più velocemente. I risultati di questo studio innovativo saranno pubblicati su The Astrophysical Journal il 20 settembre.

Secondo le simulazioni 3D ad alta risoluzione, i buchi neri rotanti distorcono lo spazio-tempo circostante, causando la lacerazione del disco di accrescimento del gas nei sottodischi interno ed esterno. I buchi neri prima consumano l’anello interno e poi i detriti del sottodisco esterno riempiono il vuoto. Questo processo mangia-riempi-mangia avviene nel giro di pochi mesi, molto più velocemente di quanto si pensasse in precedenza.

Questa nuova comprensione potrebbe aiutare a spiegare il comportamento dei quasar, che sono alcuni degli oggetti più luminosi nel cielo notturno. I quasar spesso si accendono e poi scompaiono senza spiegazione. I rapidi cambiamenti osservati nei quasar sono coerenti con la distruzione e il rifornimento delle regioni interne del disco di accrescimento.

La precedente ipotesi secondo cui i dischi di accrescimento fossero allineati con la rotazione del buco nero si è rivelata falsa. La simulazione condotta dai ricercatori indica che le regioni circostanti i buchi neri sono più turbolente di quanto si credesse in precedenza. Utilizzando uno dei supercomputer più grandi del mondo, i ricercatori hanno creato una simulazione 3D di un disco di accrescimento sottile e inclinato che ha tenuto conto della dinamica dei gas, dei campi magnetici e della relatività generale.

La deformazione causata dal trascinamento dei fotogrammi, un fenomeno in cui il buco nero rotante trascina lo spazio-tempo attorno a sé, fa oscillare l’intero disco. Il disco interno oscilla più rapidamente delle parti esterne, provocando collisioni che spingono la materia più vicino al buco nero. Alla fine, il disco interno si separa dal resto del disco e i sottodischi iniziano ad evolversi in modo indipendente.

La regione di lacerazione, dove i sottodischi interno ed esterno si disconnettono, è dove inizia la frenesia alimentare. La rotazione del buco nero compete con l'attrito e la pressione all'interno del disco, provocando la collisione del disco interno con quello esterno e spingendo il disco interno verso il buco nero. Questo processo crea un ciclo di mangia-riempi-mangia.

Questo studio potrebbe potenzialmente spiegare il fenomeno dei quasar “che cambiano aspetto”, in cui i quasar cambiano drasticamente su scale temporali che vanno da mesi ad anni. Le simulazioni condotte dai ricercatori forniscono una possibile spiegazione per il rapido schiarimento e oscuramento osservato in questi oggetti.

Nel complesso, questo studio getta nuova luce sulle complesse abitudini alimentari dei buchi neri supermassicci e apre la strada a ulteriori ricerche per comprenderne il comportamento.

Definizioni:

– Disco di accrescimento: un disco di gas, polvere e altra materia che orbita attorno a un oggetto celeste, come un buco nero o una giovane stella, prima di cadere sull’oggetto.

– Quasar: un nucleo galattico attivo estremamente luminoso e distante che emette enormi quantità di energia, soprattutto sotto forma di luce e onde radio.

