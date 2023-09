Buchi neri supermassicci si distruggono attorno ai dischi di accrescimento, lo dimostra un nuovo studio

By

Un nuovo studio condotto dalla Northwestern University ha rivelato che i buchi neri supermassicci consumano i dischi di accrescimento circostanti a un ritmo molto più rapido di quanto si credesse in precedenza. Le simulazioni dello studio indicano che i buchi neri rotanti distorcono lo spazio-tempo circostante, provocando la lacerazione del violento vortice di gas che circonda e alimenta il buco nero. Questa lacerazione crea sottodischi interni ed esterni, con il buco nero che consuma prima l’anello interno. I detriti del sottodisco esterno si riversano quindi nello spazio lasciato dall'anello interno consumato e il processo si ripete. Sorprendentemente, questo ciclo dura solo pochi mesi, molto più velocemente delle centinaia di anni precedentemente proposti.

I risultati di questo studio potrebbero potenzialmente spiegare il comportamento irregolare di oggetti celesti come i quasar, che mostrano improvvisi schiarimenti e attenuazioni senza spiegazione. Si ritiene che i quasar siano alimentati dai buchi neri che consumano il gas dai loro dischi di accrescimento. Tuttavia, la teoria classica dei dischi di accrescimento non tiene conto delle drastiche variazioni osservate nei quasar. Le simulazioni condotte dal gruppo di ricerca della Northwestern forniscono una possibile spiegazione a queste variazioni, indicando che le regioni interne del disco di accrescimento potrebbero essere distrutte e ricostituite nel tempo.

Precedenti ipotesi sui dischi di accrescimento presupponevano erroneamente che fossero allineati con la rotazione del buco nero. Tuttavia, le simulazioni del gruppo di ricerca indicano che le regioni che circondano i buchi neri sono molto più turbolente e disordinate di quanto si pensasse in precedenza. Utilizzando simulazioni ad alta risoluzione su uno dei supercomputer più grandi del mondo, i ricercatori sono stati in grado di incorporare la fisica necessaria per costruire un modello più realistico dei dischi di accrescimento del buco nero.

Questo studio getta nuova luce sulle abitudini alimentari dei buchi neri supermassicci e fornisce una migliore comprensione dei processi che guidano il comportamento degli oggetti celesti come i quasar. La ricerca è stata pubblicata su The Astrophysical Journal.

Fonte:

– “Gli urti degli ugelli, la lacerazione del disco e gli streamer determinano un rapido accrescimento nelle simulazioni GRMHD 3D di dischi sottili deformati” – The Astrophysical Journal