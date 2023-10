I buchi neri possono esistere in coppie perfettamente bilanciate, lo dimostra uno studio

I ricercatori dell’Università di Southampton, insieme a colleghi delle università di Cambridge e Barcellona, ​​hanno scoperto che i buchi neri possono potenzialmente esistere in coppie perfettamente bilanciate e mantenute in equilibrio da una forza cosmologica, imitando un singolo buco nero gigante. Questa scoperta mette in discussione le teorie convenzionali sui buchi neri, che suggeriscono che possano esistere solo come oggetti isolati nello spazio.

I buchi neri sono oggetti astronomici dotati di un’attrazione gravitazionale incredibilmente forte, così intensa che nulla, nemmeno la luce, può sfuggire da loro. Sono estremamente densi, con una massa che può contenere l'intera Terra in un piccolo spazio.

Secondo le teorie convenzionali basate sulla teoria della Relatività Generale di Einstein, i buchi neri possono esistere come oggetti statici o rotanti. Tuttavia, la forza gravitazionale alla fine li attrae e li fa scontrare insieme. Questo presupposto è vero quando si considera un Universo statico, ma cosa succederebbe se l’Universo fosse in costante espansione?

I ricercatori suggeriscono che in un Universo in continua espansione, coppie di buchi neri possono esistere in armonia, creando l’illusione di un unico buco nero. Ciò è possibile grazie a una costante cosmologica, nota anche come energia oscura, introdotta nella teoria di Einstein. La costante cosmologica fa sì che l’Universo acceleri a un ritmo costante, influenzando l’interazione e l’esistenza dei buchi neri.

Attraverso complessi metodi numerici, il team ha dimostrato che due buchi neri statici possono esistere in equilibrio, e la loro attrazione gravitazionale è contrastata dall’espansione associata alla costante cosmologica. Ciò significa che anche in un Universo in espansione i buchi neri mantengono una distanza fissa l’uno dall’altro. La forza gravitazionale compensa l'espansione cercando di allontanarli.

Da lontano, una coppia di buchi neri in equilibrio apparirebbe come un unico buco nero, rendendo difficile la distinzione tra i due. Questa scoperta apre possibilità per ulteriori ricerche, poiché la teoria potrebbe applicarsi anche ai buchi neri rotanti e potenzialmente anche a buchi neri multipli.

Lo studio è stato condotto da ricercatori dell’Università di Southampton, dell’Università di Cambridge e dell’Università di Barcellona. I loro risultati sono stati pubblicati sulla rivista Physical Review Letters e l’articolo è stato recensito come articolo di Viewpoint.

