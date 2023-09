Onde radio inaspettate a insorgenza tardiva rilevate da buchi neri supermassicci

Un team di astrofisici ha fatto un’interessante scoperta riguardante le onde radio emesse dai buchi neri supermassicci. Contrariamente alle ipotesi precedenti, queste onde radio possono persistere per centinaia di giorni dopo che il buco nero ha fatto a pezzi una stella, mettendo alla prova la nostra comprensione di questi fenomeni cosmici.

Il team ha raccolto dati da 24 buchi neri supermassicci utilizzando tre radiotelescopi: il Very Large Array, MeerKAT e l’Australian Telescope Compact Array. Sorprendentemente, hanno scoperto che dieci di questi buchi neri emettevano onde radio da 500 a 2,000 giorni dopo l’evento iniziale di strappo delle stelle.

Questa scoperta contraddice le precedenti convinzioni secondo cui le onde radio diminuiscono entro settimane o mesi dalla collisione di un buco nero. Secondo l’astrofisica Yvette Cendes, autrice principale dello studio, ciò significa che fino alla metà di tutti i buchi neri che distruggono una stella continuano a emettere materiale anni dopo, un fenomeno che lei chiama “eruttazione”.

Quando una stella si avvicina troppo a un buco nero, la sua immensa attrazione gravitazionale allunga la stella assumendo la forma di uno spaghetto. Questo evento di perturbazione delle maree produce uno dei bagliori ottici più luminosi dell’Universo. Circa il 20-30% di questi eventi provocano, nelle fasi iniziali, flussi di onde radio. Tuttavia, dagli anni Novanta sono stati osservati solo circa 100 eventi di questo tipo.

In genere, una volta osservata la luce intensa iniziale di un evento di marea, i ricercatori tendono a spostare la loro attenzione altrove. Tuttavia, la precedente scoperta da parte del team di un buco nero che emette onde radio anni dopo aver divorato una stella ha suscitato curiosità sul comportamento di altri buchi neri.

I ricercatori propongono due spiegazioni per le onde radio ad insorgenza tardiva. È possibile che ci voglia del tempo prima che i detriti attorno al buco nero si stabilizzino in un'orbita stabile. In alternativa, i detriti potrebbero essere debolmente legati al buco nero e formare un involucro sferico, che si contrarrebbe gradualmente per formare un disco di accrescimento. Questa formazione ritardata del disco potrebbe spiegare l’emissione prolungata di onde radio.

Questo studio mette alla prova la nostra comprensione di come i buchi neri supermassicci interagiscono con l’ambiente circostante. Saranno necessarie ulteriori ricerche e osservazioni per svelare il mistero di queste onde radio a insorgenza tardiva.

Fonte:

– Arxiv.org (server di prestampa)

– arXiv:2111.04386 [astro-ph.CO]