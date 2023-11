Gli astronomi confermano la massa di un enorme buco nero al centro della Via Lattea

Un team di astronomi dell’Istituto Max Planck per la fisica extraterrestre (MPE) ha determinato con successo la massa del massiccio buco nero al centro della nostra galassia, la Via Lattea. Utilizzando lo strumento GRAVITY installato sul VLTI (Very Large Telescope Interferometer) dell'ESO, il team ha analizzato i brillamenti osservati nel corso di diversi anni per effettuare i propri calcoli.

La nuova misurazione conferma le stime precedenti secondo cui il buco nero ha una massa di 4.3 milioni di masse solari. Ciò che è notevole è che la massa è contenuta in un'orbita attorno al Sole che è più piccola dell'orbita di Venere. Questa scoperta è in linea con i calcoli che sono stati premiati con il Premio Nobel per la fisica 2020 e successivamente migliorati.

Secondo Diogo Ribeiro, ricercatore dell’MPE, la nuova misurazione rafforza la tesi dell’esistenza di un unico buco nero al centro della Via Lattea. Hanno scoperto che la massa derivata dai brillamenti a pochi raggi gravitazionali è compatibile con il valore misurato dalle orbite delle stelle a diverse migliaia di raggi gravitazionali.

Il team ha anche scoperto una connessione fisica tra i brillamenti e l’orientamento di un disco stellare rilevato a una distanza di 100,000 raggi gravitazionali. Questa connessione potrebbe fornire informazioni su come si sono formate le strutture del Centro Galattico.

Lo studio del gas orbitante e del comportamento dei brillamenti ha rivelato preziose informazioni sulla fisica nella regione del Centro Galattico. Antonia Drescher, che ha analizzato le misurazioni polarimetriche, ha sottolineato il comportamento ripetuto e simile dei brillamenti, descrivendoli come aventi un movimento circolare in senso orario con raggi e periodi orbitali simili.

Inoltre, la dinamica dei brillamenti potrebbe contenere indizi sulla rotazione del buco nero, una questione che rimane aperta nel campo dell’astrofisica.

Questo lavoro innovativo fornisce ulteriori prove a sostegno della presenza di un unico buco nero al centro della nostra galassia. Le osservazioni dei brillamenti, della disposizione del campo magnetico e dei venti di giovani stelle massicce indicano tutte che il buco nero è la forza centrale che controlla il flusso di accrescimento.

In conclusione, studiando i brillamenti emessi dal Centro Galattico, gli astronomi hanno acquisito informazioni fondamentali sulla natura e le caratteristiche del massiccio buco nero che risiede al centro della nostra Via Lattea. Queste scoperte approfondiscono la nostra comprensione dell’universo e aprono la strada a scoperte future.

FAQ

1. Cos'è un buco nero massiccio?

Un buco nero massiccio si riferisce a un buco nero con una massa incredibilmente elevata. Questi tipi di buchi neri si trovano al centro delle galassie, inclusa la nostra Via Lattea.

2. Come è stata determinata la massa del buco nero al centro della Via Lattea?

La massa del buco nero è stata determinata analizzando i brillamenti osservati dal Centro Galattico utilizzando lo strumento GRAVITY presso il Very Large Telescope Interferometer (VLTI) dell'ESO. Il team ha studiato il movimento e il comportamento di questi brillamenti per calcolare la massa del buco nero.

3. Cosa ci dice la nuova misurazione sul buco nero?

La nuova misurazione conferma le stime precedenti secondo cui il buco nero al centro della Via Lattea ha una massa di 4.3 milioni di masse solari. Fornisce inoltre ulteriori prove a sostegno della presenza di un singolo buco nero nel Centro Galattico.

4. Cosa può rivelare il comportamento dei brillamenti?

Il comportamento dei brillamenti può fornire informazioni sulla fisica e sulla dinamica della regione del Centro Galattico. Può anche aiutare gli astronomi a comprendere come si sono formate le strutture del Centro Galattico e a far luce sulla rotazione del buco nero.

5. In che modo questa ricerca contribuisce alla nostra comprensione dell'universo?

Questa ricerca approfondisce la nostra comprensione dell’universo fornendo preziose informazioni sulla natura e le caratteristiche dei buchi neri massicci. Getta inoltre le basi per future scoperte e progressi nel campo dell'astrofisica.