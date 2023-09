La capsula OSIRIS-REx ritorna sulla Terra: inizia la procedura per raccogliere un campione di asteroide

La capsula di ritorno dei campioni di asteroidi OSIRIS-REx è atterrata con successo sulla Terra, segnando un'importante pietra miliare nella missione della NASA di studiare il materiale cosmico oltre la Luna. La procedura per raccogliere in sicurezza il campione dall'interno della capsula è ora iniziata presso il Johnson Space Center della NASA.

Al suo arrivo, la capsula è stata aperta con cura all'interno di uno speciale vano portaoggetti per evitare qualsiasi contaminazione. Gli scienziati della NASA hanno scoperto “polvere nera e detriti” all’interno della capsula, ancor prima di aprire il contenitore principale. Questa entusiasmante scoperta suggerisce che il campione raccolto dall’asteroide Bennu potrebbe fornire preziose informazioni sulla formazione e sulla composizione dei corpi celesti.

La missione OSIRIS-REx riporta circa 250 grammi di materiale incontaminato da Bennu, rendendola la più grande raccolta di materiale cosmico proveniente da oltre la Luna. Il coperchio del contenitore scientifico è stato recentemente rimosso, rivelando polvere scura e particelle delle dimensioni di sabbia, molto probabilmente provenienti dall’asteroide stesso. Questa scoperta fa ben sperare per l'imminente procedura di apertura del meccanismo di acquisizione dei campioni Touch and Go (TAGSAM).

Il TAGSAM è uno strumento estremamente complesso progettato per raccogliere materiale dalla superficie di Bennu. Il team della NASA ha provato ampiamente la procedura negli ultimi mesi per garantirne il successo. Una volta separato dal resto del contenitore, il TAGSAM verrà trasferito nel suo apposito vano portaoggetti per un ulteriore esame.

Per mantenere la massima precisione e prevenire qualsiasi contaminazione, il campione verrà rivelato in una trasmissione in diretta l'11 ottobre. La NASA trasmetterà in streaming una trasmissione speciale che mostrerà il processo completo di smontaggio del TAGSAM e la tanto attesa presentazione del campione. Gli spettatori possono guardare l'evento sulla NASA TV, nonché sulle piattaforme online e sui canali dei social media dell'agenzia.

Questa missione mette in luce il lavoro rivoluzionario svolto dalla NASA per far progredire la nostra comprensione del cosmo e svelare i misteri del nostro universo. L’analisi del campione di asteroide potrebbe fornire preziose informazioni sulle origini del nostro sistema solare e far luce sul potenziale della vita extraterrestre.

Fonte:

– Missione OSIRIS-REx della NASA

– Televisione della NASA