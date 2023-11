L'evoluzione della vernice Ultra Black: il nero 4.0

Nel mondo dell’arte, i colori sono strumenti essenziali per l’espressione di sé. Sebbene gli artisti abbiano una vasta gamma di colori tra cui scegliere, c’è sempre stato un fascino per il nero. Stuart Semple, lui stesso un artista, è diventato determinato a creare la vernice più nera disponibile dopo aver appreso che l'artista Anish Kapoor aveva i diritti esclusivi per utilizzare Vantablack, un materiale di rivestimento altamente assorbente difficile da ottenere. Così iniziò la ricerca di Semple per sviluppare una vernice ultra nera che superasse qualsiasi altra vernice sul mercato.

Nel corso degli anni, Semple ha continuamente perfezionato la sua formula, ottenendo risultati notevoli con ogni nuova iterazione. La sua ultima creazione, Black 4.0, promette di essere la vernice nera definitiva. Secondo Semple, questa vernice assorbe un incredibile 99.95% della luce visibile, superando l'assorbimento del 99.8% di Vantablack. Queste differenze apparentemente frazionarie hanno un impatto significativo, poiché Black 4.0 crea effetti visivi affascinanti grazie al suo migliore assorbimento della luce.

Le capacità potenziate della nuova vernice non sono l'unico miglioramento. Rispetto alle versioni precedenti di Semple, Black 4.0 offre una migliore usabilità. Spesso è sufficiente una sola mano e la vernice risulta più stabile, durevole e addirittura più nera. Semple attribuisce questi progressi a una nuova formulazione della resina “super base” della vernice e ai perfezionamenti nel processo di produzione.

Il nero 4.0 apre interessanti possibilità per vari settori. Il suo ampio assorbimento della luce lo rende ideale per l'astronomia e la fotografia, contribuendo a ridurre le perdite di luce e migliorare le prestazioni del telescopio e della fotocamera. Inoltre, la vernice è perfetta per creare fondali fotografici ultra neri.

Per applicare Black 4.0 non sono richiesti metodi speciali. Gli artisti possono dipingerlo a pennello proprio come qualsiasi altra vernice e, grazie al suo eccezionale assorbimento della luce, i segni del pennello sono meno preoccupanti. Anche le tecniche di rotolamento o aerografia funzionano bene con questa vernice.

Indubbiamente, superare le sfide legate allo sviluppo di una vernice nera così performante non è stata un’impresa da poco per Semple. Dall'esplosione di contenitori di vernice alle minacce legali, ha dovuto affrontare numerosi ostacoli lungo il percorso. Tuttavia, Semple ha perseverato e i primi lotti di Black 4.0 verranno spediti a novembre.

Anche se la vernice può avere un prezzo più alto, le sue prestazioni senza pari valgono la pena di essere prese in considerazione per gli artisti che cercano il nero perfetto. Per chi ha progetti sostanziali, Semple offre contenitori sfusi da 1 litro e 6 litri.

Black 4.0, l'evoluzione della vernice ultra nera, invita gli artisti a esplorare nuove profondità dell'oscurità e a liberare la propria creatività con un prodotto che è stato meticolosamente realizzato per sfidare i limiti dell'oscurità.

FAQ

1. Come si confronta Black 4.0 con Vantablack?

Il nero 4.0 supera Vantablack in termini di assorbimento della luce, con un sorprendente assorbimento della luce visibile del 99.95% rispetto al 99.8% di Vantablack. Questo maggiore assorbimento si traduce in un colore nero più intenso e nella capacità di creare effetti visivi sorprendenti.

2. Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di Black 4.0?

Black 4.0 offre usabilità, stabilità e durata migliorate rispetto alle iterazioni precedenti. Richiede meno strati, assorbe più luce e fornisce una superficie nera quasi priva di dettagli, rendendolo ideale per varie applicazioni nell'arte, nella fotografia e nell'astronomia.

3. Come si può applicare il Nero 4.0?

Il Nero 4.0 può essere applicato utilizzando metodi tradizionali come pittura a pennello, rulli o aerografia. Non sono richieste tecniche applicative particolari.

4. Black 4.0 resisterà in condizioni esterne?

Anche se il Black 4.0 è più robusto delle versioni precedenti, non è comunque consigliato per un uso esterno a lungo termine. Potrebbe essere adatto per rivestire temporaneamente oggetti come le automobili, ma il suo vero potenziale risiede nelle applicazioni interne.

5. Quando sarà disponibile Black 4.0?

La spedizione dei primi lotti di Black 4.0 è prevista per novembre. Per assicurarti di non perdere l'occasione, effettua l'ordine tempestivamente poiché la disponibilità potrebbe essere inizialmente limitata.