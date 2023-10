Nuove conoscenze sulla funzionalità delle proteine ​​nei batteri magnetici

By

Un recente studio condotto da un team di ricercatori tedeschi e francesi guidati dal microbiologo Dirk Schüler dell’Università di Bayreuth ha fornito nuove informazioni sulla funzionalità delle proteine ​​nei batteri magnetici. Pubblicato sulla rivista mBio, lo studio si è concentrato sulla decifrazione della funzione dei geni coinvolti nella biosintesi dei magnetosomi nei batteri magnetici di difficile accesso.

I batteri magnetici possiedono magnetosomi, che sono nanocristalli di un minerale di ferro, all'interno delle loro cellule. Questi magnetosomi sono organizzati in catene che funzionano come sensori magnetici, allineando le cellule batteriche nel campo magnetico terrestre. La struttura e l'allineamento di queste catene sono supportati da fibre, composte principalmente dalla proteina MamK, che appartiene alla famiglia delle actine.

Precedenti studi hanno ampiamente studiato il ruolo di MamK in M. gryphiswaldense, una specie di batteri magnetici. Si è scoperto che MamK influenza il processo di formazione delle catene e garantisce un'equa distribuzione delle catene dei magnetosomi durante la divisione cellulare. Tuttavia, non era chiaro se altre specie di batteri magnetici si affidassero a MamK per la biosintesi dei magnetosomi o impiegassero proteine ​​o meccanismi diversi.

Per superare le sfide legate allo studio di altri batteri magnetici, il gruppo di ricerca ha sviluppato un nuovo approccio. Hanno espresso con successo le proteine ​​coinvolte nella produzione di magnetosomi da batteri magnetici estranei nei mutanti di M. gryphiswaldense. Queste proteine ​​estranee sono state in grado di sostituire le funzioni delle proteine ​​native, dimostrando la loro equivalenza funzionale.

Nel nuovo studio, i ricercatori hanno applicato questo metodo per studiare le actine sospettate di controllare il collegamento dei magnetosomi in altri batteri magnetici. Mutanti di M. gryphiswaldense hanno prodotto queste actine estranee e la loro funzione è stata analizzata. I risultati hanno mostrato che le actine estranee influenzavano la formazione delle catene, alcune addirittura producevano catene di magnetosomi simili a quelle originali del M. gryphiswaldense. Inoltre, è stato scoperto che una proteina recentemente scoperta, chiamata Mad28, supporta la formazione dell'impalcatura delle fibre citoscheletriche necessaria per catene di magnetosomi ben ordinate.

Questi risultati suggeriscono che oltre a MamK, ci sono altre proteine ​​simili all’actina nei batteri magnetici che svolgono un ruolo nella produzione e nel posizionamento dei magnetosomi. Lo studio evidenzia anche la presenza di proteine ​​simili nei batteri non magnetici coinvolti nella formazione dell'ago della bussola magnetica. Questa ricerca fornisce preziose informazioni sulla funzione delle proteine ​​chiave nella biosintesi dei magnetosomi nei batteri.

FAQ

Cosa sono i magnetosomi?

I magnetosomi sono nanocristalli di un minerale di ferro presente all'interno delle cellule dei batteri magnetici. Fungono da sensori magnetici, allineando le cellule batteriche nel campo magnetico terrestre.

Qual è il ruolo di MamK nella formazione dei magnetosomi?

MamK è una proteina appartenente alla famiglia delle actine. Svolge un ruolo significativo nella formazione delle catene di magnetosomi e garantisce un'equa distribuzione durante la divisione cellulare.

Come hanno fatto i ricercatori a studiare altri batteri magnetici?

I ricercatori hanno espresso le proteine ​​coinvolte nella produzione di magnetosomi da batteri magnetici estranei nei mutanti di M. gryphiswaldense. Queste proteine ​​estranee sono state in grado di sostituire le funzioni delle proteine ​​native, consentendo lo studio della biosintesi dei magnetosomi in altre specie.

Cosa ha rivelato lo studio sulle proteine ​​simili all’actina?

Lo studio ha dimostrato che oltre a MamK, nei batteri magnetici sono presenti altre proteine ​​simili all’actina che influenzano la produzione e il posizionamento dei magnetosomi. Alcune di queste proteine ​​erano in grado di produrre catene di magnetosomi simili a quelle trovate nel M. gryphiswaldense. Inoltre, è stato scoperto che una proteina recentemente scoperta chiamata Mad28 supporta la formazione di impalcature di fibre citoscheletriche per catene di magnetosomi ben ordinate.