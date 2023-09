Gli scienziati producono fibre di seta di ragno a lunghezza intera utilizzando bachi da seta geneticamente modificati

By

Gli scienziati hanno compiuto un importante passo avanti producendo con successo fibre di seta di ragno a lunghezza intera utilizzando bachi da seta geneticamente modificati. Questa seta ha un immenso potenziale come alternativa scalabile, sostenibile e di alta qualità alle fibre sintetiche come il nylon.

La seta del baco da seta è l'unica fibra di seta animale prodotta commercialmente su larga scala, grazie a tecniche di allevamento consolidate. Tuttavia, la seta convenzionale del baco da seta ha la reputazione di essere fragile. D'altra parte, la seta del ragno è incredibilmente forte e resistente. La sfida è stata trovare un modo per produrre seta di ragno su larga scala a causa della natura cannibalistica dei ragni.

In questo studio, i ricercatori hanno utilizzato tecniche di modificazione genetica per ingegnerizzare i bachi da seta con la capacità di produrre fibre di seta di ragno. Hanno inserito una proteina della seta di un ragno tessitore di sfere nel DNA del baco da seta, sostituendo il gene responsabile della proteina primaria della seta del baco da seta. Questo approccio, noto come CRISPR-Cas9, ha consentito l'attivazione riuscita del gene della seta del ragno senza interferire con la produzione naturale di seta del baco da seta.

Le fibre risultanti hanno superato le aspettative, mostrando elevata resistenza alla trazione e tenacità. Sorprendentemente, le fibre erano anche più flessibili del previsto. Questa svolta ha implicazioni significative per vari settori, tra cui l’ingegneria biomedica, la tecnologia aerospaziale e i materiali intelligenti per l’esercito. La seta di ragno prodotta è addirittura sei volte più resistente del Kevlar, un materiale comunemente utilizzato nei giubbotti antiproiettile.

I ricercatori mirano a perfezionare ulteriormente questo processo sviluppando bachi da seta geneticamente modificati in grado di produrre fibre di seta di ragno utilizzando amminoacidi naturali e ingegnerizzati. Ritengono che questo approccio abbia un vasto potenziale per creare fibre di seta ancora più forti e versatili.

La capacità di produrre fibre di seta di ragno utilizzando bachi da seta geneticamente modificati non solo offre un’alternativa sostenibile alle fibre sintetiche, ma presenta anche opportunità per rispondere alla domanda globale. Le fibre possono essere utilizzate come suture chirurgiche, rispondendo alla necessità di oltre 300 milioni di procedure all’anno.

