Interferenza dell'acido salicilico e dell'RNA: i meccanismi di difesa delle cellule staminali vegetali contro i virus

Riepilogo: Un recente studio condotto dai ricercatori dell'Istituto di biologia molecolare delle piante Gregor Mendel ha rivelato che le cellule staminali vegetali possiedono un forte meccanismo di difesa contro i virus. I ricercatori hanno scoperto che la risposta immunitaria delle cellule staminali vegetali è mediata sia dall’acido salicilico che dall’interferenza dell’RNA. Questi risultati fanno luce sulle basi molecolari di come le cellule staminali nel meristema apicale del germoglio sono in grado di respingere le infezioni virali.

I virus rappresentano una minaccia significativa per le piante, con effetti potenzialmente devastanti sull’agricoltura. Quando i virus infettano con successo le piante, l’infezione spesso si diffonde in tutto l’organismo. Tuttavia, un piccolo gruppo di cellule conosciute come cellule staminali all’interno dell’apice del germoglio non viene influenzato dal virus. Queste cellule staminali svolgono un ruolo cruciale nella generazione di tutti i tessuti fuori terra nelle piante, inclusa la successiva generazione di piante.

Per comprendere i meccanismi alla base delle forti difese antivirali di queste cellule staminali, i ricercatori hanno sviluppato una piattaforma di screening e hanno utilizzato tecniche di microscopia ad alto rendimento. Hanno osservato che il virus del mosaico della rapa, il virus modello vegetale da loro scelto, era in grado di entrare nelle cellule staminali ma ne veniva rapidamente escluso. Si è scoperto che questa esclusione è mediata dall'acido salicilico e dall'interferenza dell'RNA.

Si è scoperto che durante un'infezione virale la pianta attiva la produzione di acido salicilico come segnale di allarme. L'acido salicilico, a sua volta, attiva un fattore chiave nell'interferenza dell'RNA chiamato RDR1. RDR1 aumenta la produzione di RNA a doppio filamento da RNA virale, dotando la pianta di sequenze più specifiche del virus per combattere il virus invasore. È interessante notare che RDR1 non viene prodotto all'interno delle cellule staminali stesse ma nel tessuto sottostante le cellule staminali e nel sistema vascolare.

Sebbene i tempi e la sede specifici della produzione di acido salicilico durante l’infezione non siano completamente compresi, è stato stabilito che sia l’acido salicilico che l’RDR1 sono necessari per espellere il virus dalle cellule staminali. Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che l’interferenza dell’RNA è fondamentale per difendere le cellule staminali dall’infezione di altri virus.

Lo studio evidenzia il mistero che circonda il modo in cui le cellule staminali possono efficacemente tenere lontani i virus mentre altri tessuti vegetali sono suscettibili alla soppressione virale dell’interferenza dell’RNA. Ulteriori ricerche si concentreranno sulla comprensione di come si impedisce ai virus di penetrare nei semi e nella progenie delle piante infette, che si sviluppano dalle cellule staminali protette. Nel complesso, questi risultati forniscono preziose informazioni sui meccanismi di difesa antivirale delle cellule staminali vegetali e contribuiscono a un solido quadro molecolare per studi futuri.

Fonte:

– Marco Incarbone et al, L'acido salicilico e l'interferenza dell'RNA mediano l'immunità antivirale delle cellule staminali vegetali, Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze (2023). DOI: 10.1073/pnas.2302069120

– Istituto Gregor Mendel di Biologia Vegetale Molecolare (GMI)