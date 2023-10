Filiale di bioingegneria presso Ames: tecnologie avanzate per l'esplorazione spaziale

La filiale di bioingegneria di Ames è in prima linea nello sviluppo di tecnologie avanzate per consentire future missioni umane oltre l'orbita terrestre bassa. I loro sforzi di ricerca e sviluppo tecnologico si concentrano sulla creazione di sistemi di supporto vitale autosufficienti, sull’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse e sul miglioramento della sostenibilità delle missioni spaziali estese.

Un'area chiave della ricerca è la rivitalizzazione dell'atmosfera e il controllo dei contaminanti in tracce. La filiale sta lavorando allo sviluppo di tecnologie avanzate per rimuovere l'anidride carbonica e altri contaminanti dall'atmosfera della cabina e trasformarli in prodotti sicuri e utili. Questa ricerca mira a garantire la qualità dell'aria nel veicolo spaziale e ridurre al minimo la necessità di missioni di rifornimento.

Il recupero dell’acqua è un altro aspetto cruciale per consentire missioni spaziali di lunga durata. Il ramo di Bioingegneria è dedicato allo sviluppo di tecnologie in grado di migliorare significativamente i tassi di recupero dell'acqua, aumentare l'affidabilità e ridurre il consumo di risorse. Questi progressi nel recupero dell’acqua aiutano a ridurre la dipendenza dalla Terra per le forniture critiche.

Anche la gestione dei rifiuti è una priorità per la Filiale. Stanno lavorando attivamente su tecnologie per ridurre al minimo il volume dei rifiuti, recuperare acqua e altre risorse dai rifiuti e sviluppare processi microbici e chimici per riutilizzare in modo sicuro i materiali di scarto. Queste innovazioni contribuiranno a creare habitat spaziali più sostenibili e autosufficienti.

Il ramo di bioingegneria sta anche esplorando la biologia sintetica per progettare sistemi biologici in grado di fornire risorse critiche per l'esplorazione. Ciò include la produzione alimentare, il supporto vitale e lo sviluppo di nuovi materiali. Sfruttando il potenziale dei sistemi biologici, la NASA mira a ridurre la dipendenza dalle catene di approvvigionamento tradizionali e a migliorare l’autosufficienza durante le missioni spaziali.

Inoltre, la filiale è coinvolta nel progetto Omega, che si concentra sullo sviluppo di fotobioreattori offshore per la produzione di biocarburanti. Questi fotobioreattori non solo producono biocarburanti, ma servono anche come mezzo per trattare le acque reflue, sequestrare il carbonio e fornire una piattaforma per l’acquacoltura. Questo sistema integrato mira a massimizzare l’utilizzo delle risorse riducendo al minimo l’impatto ambientale.

Per supportare lo sviluppo di sistemi di supporto vitale affidabili per le missioni future, il ramo di bioingegneria utilizza strumenti di ingegneria dei sistemi. Questi strumenti consentono l'analisi, la modellazione e la simulazione dell'architettura per identificare le lacune tecnologiche, condurre studi commerciali e prendere decisioni informate nel processo di progettazione.

In sintesi, la filiale di bioingegneria di Ames è un attore chiave nel progresso delle tecnologie per l'esplorazione spaziale. I loro sforzi di ricerca e sviluppo nella rivitalizzazione dell’atmosfera, nel recupero dell’acqua, nella gestione dei rifiuti, nella biologia sintetica, nella produzione di biocarburanti e nell’ingegneria dei sistemi facilitano la realizzazione di missioni estese nello spazio profondo con una dipendenza ridotta dalle risorse terrestri.

Fonte:

– Centro di ricerca Ames della NASA