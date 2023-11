Una prospettiva unica per rilevare i cambiamenti ambientali con l’intelligenza artificiale

Utilizzando l’analisi innovativa dell’intelligenza artificiale, gli scienziati hanno sviluppato un metodo innovativo denominato “macchina del tempo della biodiversità”. Questo approccio rivoluzionario consente loro di rilevare e studiare i livelli di inquinamento, eventi meteorologici estremi e aumento delle temperature di un secolo, facendo luce sui cambiamenti ambientali a lungo termine in un lago d'acqua dolce.

In uno sforzo di collaborazione tra l’Università di Birmingham e l’Università Goethe di Francoforte, i ricercatori hanno utilizzato campioni di sedimenti dal fondo di un lago in Danimarca per creare una libreria completa di dati sulla biodiversità, sull’inquinamento chimico e sui cambiamenti climatici che coprono un arco di 100 anni. La storia ben documentata delle fluttuazioni della qualità dell'acqua del lago lo ha reso un esperimento naturale ideale per questo studio.

Attraverso l’analisi dell’intelligenza artificiale, il team ha scoperto una registrazione continua di cambiamenti biologici e ambientali nel tempo conservati nei campioni di sedimenti. Esaminando il materiale genetico lasciato da diversi organismi, noto come DNA ambientale, i ricercatori hanno acquisito preziose informazioni sull'evoluzione della comunità di acqua dolce.

Lo studio ha rivelato che gli inquinanti come insetticidi e fungicidi, nonché l’aumento delle temperature minime, hanno avuto l’impatto più dannoso sui livelli di biodiversità. Tuttavia, l’analisi dell’intelligenza artificiale ha indicato anche una traiettoria positiva negli ultimi anni, con un miglioramento della qualità dell’acqua a fronte del calo dell’uso dei terreni agricoli circostanti.

Sebbene la biodiversità complessiva abbia mostrato segni di ripresa, le comunità che ritornano non sono identiche a quelle presenti durante la fase iniziale (semi)incontaminata. Questa discrepanza solleva preoccupazioni poiché specie diverse svolgono ruoli unici nella fornitura di servizi ecosistemici e la loro incapacità di ristabilirsi in aree specifiche può ostacolare il ripristino di servizi cruciali.

La ricerca sottolinea la natura potenzialmente irreversibile della perdita di biodiversità dovuta all’inquinamento e al riscaldamento delle temperature. Serve a ricordare l’urgente necessità di proteggere e preservare la biodiversità del pianeta per prevenire ulteriori perdite.

Andando avanti, gli scienziati intendono espandere la loro analisi basata sull’intelligenza artificiale per comprendere più laghi in Inghilterra e Galles. Questo studio più ampio mira a convalidare e generalizzare i modelli osservati di inquinamento e l'influenza dei cambiamenti climatici sulla biodiversità lacustre.

L’applicazione di approcci basati sull’intelligenza artificiale per comprendere i fattori che in passato hanno portato alla perdita di biodiversità è molto promettente. Man mano che diventano disponibili più dati, è possibile costruire modelli di intelligenza artificiale più sofisticati per migliorare le previsioni delle cause e delle potenziali strategie di mitigazione della perdita di biodiversità.

Articolo proveniente da Phys.org

Domande frequenti (FAQ)

Cos’è una macchina del tempo per la biodiversità?

Una macchina del tempo per la biodiversità è un nuovo metodo che utilizza l’analisi dell’intelligenza artificiale per analizzare dati storici e ricostruire i cambiamenti nella biodiversità, nei livelli di inquinamento e nel clima per un periodo prolungato. Fornisce preziose informazioni sugli impatti a lungo termine dei cambiamenti ambientali.

In che modo l’analisi dell’intelligenza artificiale contribuisce allo studio della biodiversità?

L’analisi dell’intelligenza artificiale aiuta gli scienziati a elaborare e interpretare grandi quantità di dati in modo più efficiente, consentendo loro di identificare i fattori che incidono in modo significativo sulla biodiversità. Consente ai ricercatori di scoprire modelli nascosti e fare previsioni più accurate sulla salute e sul futuro degli ecosistemi.

Quali fattori hanno causato i maggiori danni ai livelli di biodiversità?

Lo studio ha rivelato che gli inquinanti come insetticidi e fungicidi, insieme all’aumento delle temperature minime, hanno avuto gli effetti più dannosi sui livelli di biodiversità. Questi fattori evidenziano l’urgente necessità di una regolamentazione efficace e di strategie di mitigazione.

È possibile invertire la perdita di biodiversità dovuta all’inquinamento e all’aumento della temperatura?

Sebbene la biodiversità complessiva possa mostrare segni di ripresa, lo studio indica che le comunità che ritornano non sono esattamente identiche al loro stato originale. Ciò suggerisce che alcune specie potrebbero essere perse in modo permanente. Pertanto, è essenziale dare priorità alle misure di protezione della biodiversità per prevenire ulteriori perdite irreversibili.

Quali sono i futuri piani di ricerca riguardanti l’analisi dell’IA e la biodiversità dei laghi?

I ricercatori intendono espandere l’analisi dell’intelligenza artificiale per includere più laghi in Inghilterra e Galles. Questo studio più ampio mira a convalidare i modelli osservati di inquinamento e cambiamento climatico sulla biodiversità dei laghi, migliorando ulteriormente la nostra comprensione di questi ecosistemi complessi.

Immagine di Niamh Eastwood e della Professoressa Luisa Orsini