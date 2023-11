Un approccio innovativo: utilizzare una “macchina del tempo della biodiversità” per comprendere la storia ambientale dei laghi d’acqua dolce

By

I ricercatori dell’Università di Birmingham e dell’Università Goethe di Francoforte hanno avviato uno studio innovativo che getta nuova luce sulla storia ambientale e sui cambiamenti biologici dei laghi d’acqua dolce. Attraverso lo sviluppo di una “macchina del tempo della biodiversità”, hanno svelato gli intricati dettagli della biodiversità di un lago danese nel corso dell’ultimo secolo, fornendo in definitiva preziose informazioni sulla conservazione e la protezione della biodiversità.

Lo studio era incentrato sull’analisi dei sedimenti del lago, che fungevano da registrazione continua dei cambiamenti biologici avvenuti durante la rivoluzione industriale e oltre. Utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) per esaminare il DNA ambientale del lago (eDNA), ovvero i resti genetici di vari organismi, il gruppo di ricerca è stato in grado di confrontare questi dati biologici con i dati relativi al clima e all'inquinamento. Questo approccio ha permesso loro di individuare i fattori significativi che influenzano la perdita storica di biodiversità nel lago.

La ricercatrice principale dello studio, la professoressa Luisa Orsini, ha paragonato i dati sui sedimenti a una macchina del tempo, catturando un quadro dettagliato della biodiversità con risoluzione annuale. Combinando queste informazioni biologiche con i dati sui cambiamenti climatici e sull’inquinamento, i ricercatori hanno potuto identificare i fattori principali dietro la perdita di biodiversità. Questa metodologia è promettente per dare priorità agli sforzi di conservazione e regolamentare i composti chimici dannosi che influiscono negativamente sugli ecosistemi.

I risultati dello studio hanno indicato che gli inquinanti chimici, come insetticidi e fungicidi, insieme all'aumento delle temperature minime, hanno avuto effetti dannosi sulla biodiversità del lago. Sebbene negli ultimi anni si sia registrata una certa ripresa grazie al miglioramento della qualità dell’acqua e alla riduzione dell’attività agricola nelle vicinanze, la composizione delle specie è stata alterata in modo irreversibile. L’autrice principale dello studio, Niamh Eastwood, ha sottolineato che la mancata protezione della biodiversità comporterebbe perdite permanenti. Tuttavia, la ricerca offre speranza per previsioni migliori sulle future perdite di biodiversità in diversi scenari attraverso l’uso di modelli di intelligenza artificiale.

Questo studio innovativo porta implicazioni che vanno oltre il singolo lago, poiché il gruppo di ricerca prevede di espandere la propria indagine per includere altri laghi in Inghilterra e Galles. Il loro obiettivo è determinare la più ampia applicabilità delle loro scoperte sugli effetti dell’inquinamento e del cambiamento climatico sulla biodiversità dei laghi. Comprendendo i fattori storici della perdita di biodiversità, questa ricerca apre la strada a sforzi di conservazione proattivi per salvaguardare i servizi inestimabili forniti da diversi ecosistemi.

FAQ

Cos’è una “macchina del tempo della biodiversità”?

Una “macchina del tempo della biodiversità” si riferisce a un approccio scientifico che utilizza le registrazioni dei sedimenti per comprendere i cambiamenti storici nella biodiversità in uno specifico ecosistema. Questo metodo fornisce un quadro dettagliato di come l’ambiente e la diversità biologica si sono evoluti nel tempo.

Come hanno analizzato i ricercatori la biodiversità del lago?

I ricercatori hanno utilizzato l’intelligenza artificiale per analizzare il DNA ambientale (eDNA) trovato nei sedimenti del lago. Questo materiale genetico proviene da vari organismi e funge da documentazione della storia biologica del lago. Hanno confrontato questi dati biologici con i dati relativi al clima e all’inquinamento per identificare i fattori che contribuiscono alla perdita di biodiversità.

Quali sono stati i principali fattori che hanno portato alla perdita di biodiversità nel lago?

Lo studio ha rivelato che gli inquinanti chimici, inclusi insetticidi e fungicidi, insieme all’aumento della temperatura minima, hanno avuto effetti negativi significativi sulla biodiversità del lago.

È possibile riportare la biodiversità del lago al suo stato originario?

Sebbene negli ultimi anni si sia registrata una certa ripresa grazie al miglioramento della qualità dell’acqua e alla riduzione dell’attività agricola, lo studio suggerisce che sono stati arrecati danni irreparabili. Alcune specie che esistevano 100 anni fa potrebbero non essere mai in grado di tornare, evidenziando l’importanza di proteggere la biodiversità per prevenire perdite permanenti.