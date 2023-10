Il ruolo del biochar nella mitigazione dei cambiamenti climatici

Ogni anno milioni di tonnellate di rifiuti organici derivanti dalle attività agricole e forestali vengono lasciati marcire o bruciati, rilasciando anidride carbonica nell’atmosfera e contribuendo al riscaldamento globale. Tuttavia, esiste una soluzione sotto forma di biochar, che può sequestrare il carbonio per lunghi periodi di tempo. Il biochar viene prodotto riscaldando i rifiuti organici in un ambiente a ridotto contenuto di ossigeno. Può essere ottenuto da vari prodotti di scarto organico a temperature che vanno da 300ºF a 1400ºF, con conseguenti proprietà diverse.

Biochar ha diversi vantaggi per l'ambiente. Aiuta il suolo a trattenere acqua e sostanze nutritive, fornisce un habitat per i microbi e cattura gli inquinanti come i metalli pesanti, impedendo così il loro ingresso nei corpi idrici. Inoltre, il biochar converte circa il 50% del carbonio presente nei rifiuti organici in un composto stabile che rimane bloccato nel suolo, riducendo la quantità di carbonio rilasciata nell’atmosfera.

La produzione di biochar negli Stati Uniti è attualmente limitata, ma ha il potenziale per compensare quantità significative di emissioni di anidride carbonica. Una stima suggerisce che entro il 2050 il biochar potrebbe compensare fino a tre gigatonnellate di anidride carbonica ogni anno, l’equivalente della chiusura di 800 centrali elettriche a carbone. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, la produzione di biochar deve aumentare sostanzialmente su scala globale.

Le sfide nell’adozione del biochar includono la mancanza di consapevolezza tra gli agricoltori e la necessità di una comprensione sfumata delle sue proprietà e applicazioni. Il biochar non è un fertilizzante né un pesticida e non aumenta significativamente la resa dei raccolti. Tuttavia, offre evidenti vantaggi se aggiunto a terreni con scarsa ritenzione di acqua e sostanze nutritive.

Il biochar è promettente come metodo semplice ed economico per catturare e immagazzinare il carbonio, attirando l’interesse delle aziende che cercano di compensare le proprie emissioni. L’aumento della produzione e dell’adozione di biochar potrebbe aprire la strada a una significativa riduzione dei livelli di anidride carbonica e contribuire agli sforzi di mitigazione del cambiamento climatico.

Fonte:

– Grist: “Il ruolo del biochar nella mitigazione del cambiamento climatico”

– Iniziativa statunitense Biochar: usbiomass.org

