Esplorando gli ammassi meno conosciuti di Cassiopea

By

Cassiopea è una costellazione importante situata nell'emisfero settentrionale della Via Lattea. Sebbene molti abbiano familiarità con la sua caratteristica forma a W, ci sono diversi ammassi meno conosciuti all’interno della costellazione che vale la pena esplorare.

Uno di questi ammassi è NGC 129, che si trova a metà strada tra Caph (Beta Cassiopeiae) e Gamma Cassiopeiae. Con una magnitudine 7, NGC 129 contiene circa trentasei stelle, alcune delle quali non sono visibili con un binocolo. Cerca tre stelle di magnitudine 9 che formano un triangolo equilatero, dove il membro più luminoso è la stella variabile Cefeide DL Cassiopeiae di colore dorato.

Muovendosi verso est lungo la forma a W, incontrerai Epsilon Cassiopeiae. A circa 10.5 gradi a sud-est di Epsilon, troverai Eta Persei. Incastonato tra queste due stelle c'è Stock 7, noto anche come Markarian 6. Questo piccolo ammasso contiene ventinove stelle e si presenta come un breve arco confuso che curva da nord a sud-ovest. Un binocolo più grande rivelerà una forma cruciforme, mentre la stella più meridionale appartiene a uno stretto insieme di quattro punte.

Uno studio pubblicato nelle pubblicazioni della Società Astronomica del Pacifico nel 1980 ha esaminato l'associazione di Markarian 6 con la regione dell'Idrogeno-II IC 1805, nota anche come Nebulosa del Cuore. Lo studio ha confermato che Markarian 6 è un vero e proprio ammasso situato a 1,600 anni luce da noi. Tuttavia, si ritiene che la stessa Nebulosa Cuore sia distante 7,200 anni luce.

Un altro ammasso all'interno di IC 1805 è Melotte 15, noto anche come Collinder 26. Coprendo 21 minuti d'arco, questo raggruppamento scarsamente compatto contiene circa quaranta inferni stellari blu-bianchi e bianchi. Le sue tre stelle più luminose formano una punta di freccia ottusa mentre una quarta stella di magnitudine 9 funge da asta della freccia.

Infine, c'è il popolarmente chiamato Muscleman Cluster, noto anche come Stock 2, situato vicino a Perseus. Questo ammasso, data la sua forma unica a forma di figura stilizzata, è stato nominato dal defunto John Davis. Tuttavia, è stato anche chiamato Dog Walker a causa della sua vicinanza al Doppio Ammasso, NGC 869 e NGC 884. L'arco di stelle che collega l'Ammasso 2 al Doppio Ammasso forma un guinzaglio, con l'Ammasso 2 che assomiglia ad una figura che cammina cani.

Esplorare questi ammassi meno conosciuti all’interno di Cassiopea offre la possibilità di testimoniare la bellezza e la diversità del nostro vicinato celeste.

Fonte:

– Astronomia: Roen Kelly

– Studio: “A Small Cluster Near IC 1805” nelle pubblicazioni della Astronomical Society of the Pacific