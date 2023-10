Gli scienziati suggeriscono che Venere potrebbe aver avuto una tettonica a placche

By

Uno studio recente suggerisce che Venere, il secondo pianeta infernalmente caldo della Terra, potrebbe aver avuto una volta una tettonica a placche. La tettonica a placche è il continuo movimento e rimodellamento della crosta esterna di un pianeta. Sebbene Venere attualmente non assomigli alla Terra, con temperature estreme e nubi di acido solforico, i ricercatori ritengono che nella sua giovinezza Venere possedesse una tettonica a placche. Questa scoperta ha implicazioni significative per la potenziale abitabilità di Venere.

Secondo Matthew B. Weller, planetologo del Lunar and Planetary Institute di Houston, se Venere avesse avuto una tettonica a placche in passato, avrebbe potuto fornire un ambiente più ospitale per la vita. Le reazioni geochimiche legate alla tettonica a placche potrebbero aver seppellito gran parte dell’anidride carbonica che contribuisce alle attuali condizioni inospitali di Venere, rendendolo potenzialmente più freddo e portando alla presenza di acqua liquida.

I ricercatori, guidati da Weller, hanno condotto simulazioni al computer per esplorare diversi modelli tettonici per Venere. Il modello del coperchio stagnante, simile a quello di Marte e della Luna terrestre, suggerisce una crosta esterna solida che non si muove. Il secondo modello, la tettonica a placche, prevede il movimento e l’espansione delle placche tettoniche, con conseguente aumento dell’attività vulcanica e del rilascio di gas. Le simulazioni hanno indicato che una fase iniziale della tettonica a placche seguita dalla formazione di una crosta stagnante potrebbe spiegare i livelli osservati di azoto nell’atmosfera di Venere.

Sebbene i risultati siano suggestivi, gli scienziati non coinvolti nella ricerca avvertono che sono necessarie ulteriori prove per trarre conclusioni definitive sulla storia geologica di Venere. Cédric Gillmann, scienziato planetario presso l'Istituto Federale Svizzero di Tecnologia, ha sottolineato che le pubblicazioni basate su modelli presentano dei limiti. Joseph O'Rourke, professore di esplorazione della terra e dello spazio presso l'Arizona State University, suggerisce che Venere potrebbe avere una storia geologica unica, distinta sia dalla Terra che da Marte.

Si prevede che le prossime missioni su Venere, tra cui Davinci della NASA, Veritas e EnVision dell'Agenzia spaziale europea, forniranno dati cruciali per svelare ulteriormente i misteri del nostro pianeta vicino. Queste missioni aiuteranno gli scienziati a comprendere meglio la geologia del pianeta e le ragioni delle condizioni divergenti tra Terra e Venere.

FAQ

1. Cos’è la tettonica a placche?

La tettonica a placche è la teoria che descrive il movimento e le interazioni di grandi pezzi del guscio esterno di un pianeta, noti come placche tettoniche. Queste placche possono scontrarsi, scivolare l'una sull'altra o separarsi, dando origine a varie caratteristiche geologiche come montagne, terremoti e attività vulcanica.

2. Venere potrebbe essere stata abitabile una volta?

Lo studio suggerisce che, sulla base della presenza della tettonica a placche nel passato di Venere, è possibile che il pianeta fosse più abitabile miliardi di anni fa. Le reazioni geochimiche associate alla tettonica a placche potrebbero aver seppellito quantità significative di anidride carbonica, portando a un Venere più freddo con acqua potenzialmente più liquida.

3. In che modo le future missioni su Venere contribuiranno alla nostra comprensione?

Missioni future come Davinci della NASA, Veritas e EnVision dell'Agenzia spaziale europea raccoglieranno nuovi dati sull'atmosfera, la superficie e l'attività geologica di Venere. Queste missioni forniranno preziose informazioni sulle condizioni attuali di Venere e sulla sua storia geologica, aiutando gli scienziati a ricostruire il puzzle di come Venere si è discostata dalla Terra nel corso del tempo.