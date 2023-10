Il telescopio spaziale romano Nancy Grace della NASA si prepara al lancio nel 2027

Il team del Nancy Grace Roman Space Telescope della NASA si sta preparando attivamente per la vasta produzione di dati della missione. I team infrastrutturali sono stati selezionati per creare simulazioni, collaborare con altri telescopi e calibrare gli strumenti del telescopio. L’obiettivo è quello di essere completamente equipaggiati entro il lancio di maggio 2027 per scoprire numerosi oggetti cosmici e risolvere misteri come l’energia oscura.

Il Nancy Grace Roman Space Telescope, noto anche come Roman Space Telescope, è un telescopio spaziale sviluppato dalla NASA. Prende il nome in onore di Nancy Grace Roman, un'astrofisica pionieristica determinante nello sviluppo del telescopio spaziale Hubble. Il Telescopio Spaziale Romano studierà un’ampia gamma di fenomeni cosmici, tra cui l’espansione dell’universo, la formazione e l’evoluzione delle galassie e la ricerca di esopianeti.

Per supportare il diluvio di dati della missione, i team delle infrastrutture creeranno simulazioni, esploreranno i cieli con altri telescopi e calibreranno i componenti del telescopio spaziale romano. Questo lavoro preparatorio massimizzerà il potenziale scientifico della missione. La collaborazione con altri osservatori, come il telescopio spaziale Hubble, l'Osservatorio Keck e PRIME, ottimizzerà il piano osservativo di Roman e migliorerà la comprensione dei dati che fornirà.

Le simulazioni svolgono un ruolo centrale negli sforzi di preparazione. Permettono agli scienziati di testare algoritmi, stimare il rendimento scientifico del telescopio e mettere a punto le strategie di osservazione. Gli algoritmi di apprendimento automatico verranno utilizzati per trovare automaticamente i fenomeni cosmici all’interno dell’enorme set di dati raccolti dal telescopio spaziale romano.

Sfruttando l'esperienza e la collaborazione di scienziati di tutto il mondo, il team del Telescopio Spaziale Romano mira a gettare le basi per potenti scoperte scientifiche fin dal lancio della missione. La missione accumulerà trilioni di misurazioni individuali di stelle e galassie nel corso della sua missione primaria di cinque anni, rendendo cruciali tecniche efficienti di analisi dei dati.

Nel complesso, il telescopio spaziale romano Nancy Grace è pronto a far progredire la nostra comprensione dell’universo scoprendo nuovi oggetti cosmici e facendo luce su misteri come l’energia oscura.

