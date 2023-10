La più grande tempesta solare mai vista: una lezione dagli antichi anelli degli alberi

Un team di scienziati ha scoperto le prove della più grande supertempesta solare mai registrata, risalente a 14,300 anni fa. I ricercatori hanno studiato i livelli di radiocarbonio negli anelli degli alberi antichi, conservati nelle Alpi francesi. Il picco nel radiocarbonio indicava un massiccio disturbo nell’atmosfera superiore della Terra, causato da una potente supertempesta solare che aveva effetti di vasta portata.

Sebbene le tempeste solari non siano rare, quelle di questa portata sono estremamente rare. Se una tempesta di questa portata dovesse colpire la Terra oggi, causerebbe danni catastrofici alle nostre infrastrutture critiche, in particolare alla rete elettrica e ai satelliti in orbita. Questa scoperta sottolinea l’importanza di comprendere e prepararsi a tali eventi per proteggere le nostre comunicazioni globali e i nostri sistemi energetici.

Lo studio, pubblicato su Philosophical Transactions of the Royal Society A della Royal Society, ha analizzato alberi parzialmente fossilizzati provenienti dalle rive del fiume Drouzet. Attraverso la dendrocronologia, i ricercatori hanno ricostruito una linea temporale e hanno identificato il picco nei livelli di radiocarbonio esattamente 14,300 anni fa. Questo metodo ha permesso loro di raccogliere preziose informazioni sui cambiamenti ambientali passati e sull’attività solare.

Il radiocarbonio viene prodotto nell'alta atmosfera attraverso i raggi cosmici e gli eventi solari estremi. Il carbonio viene poi assorbito dalla biosfera, compresi gli alberi, e rinchiuso nei loro anelli di crescita annuali. Il team ha confrontato il picco di radiocarbonio con i livelli di berillio nelle carote di ghiaccio della Groenlandia, confermando ulteriormente l’esistenza di una massiccia supertempesta solare.

Se la tempesta solare di 14,300 anni fa si fosse verificata oggi, avrebbe devastato le nostre telecomunicazioni, i nostri satelliti e le reti elettriche. Le potenziali conseguenze evidenziano la necessità di proteggere le nostre infrastrutture dall’attività solare che si verifica a milioni di chilometri di distanza. Le tempeste solari estreme potrebbero danneggiare permanentemente i trasformatori delle reti elettriche, provocando blackout diffusi e prolungati.

Gli scienziati hanno identificato nove grandi supertempeste solari, note come eventi Miyake, utilizzando i dati sugli anelli degli alberi e sulle carote di ghiaccio degli ultimi 15,000 anni. Gli eventi più recenti hanno avuto luogo nel 993 d.C. e nel 774 d.C. Tuttavia, comprendere queste tempeste solari rimane una sfida, poiché le osservazioni dirette sono scarse. Gli scienziati sono ancora incerti sulle cause, sulla frequenza e sulla prevedibilità di questi potenti eventi.

La scoperta dell’evento Miyake, risalente a 14,300 anni fa, fornisce preziose informazioni sul comportamento del nostro sole. Mentre le misurazioni strumentali dell’attività solare risalgono solo al XVII secolo, lo studio del radiocarbonio negli anelli degli alberi e del berillio nelle carote di ghiaccio offre un modo per comprendere il comportamento passato del sole in modo più completo.

Il famoso evento Carrington del 1859, noto per aver causato interruzioni come guasti al telegrafo e luminose aurore notturne, non era considerato un evento Miyake. Il suo impatto è ben documentato a causa della sua comparsa relativamente recente e delle osservazioni fatte dalle persone in quel momento.

Comprendere il nostro passato è fondamentale per prevedere e mitigare con precisione i rischi associati a eventi solari estremi. Lo studio del radiocarbonio fornisce preziose informazioni sulla storia della Terra, fungendo da potente strumento per prevedere il nostro futuro. Tuttavia, c’è ancora molto da imparare sul comportamento del nostro sole e sui potenziali pericoli che rappresenta per le nostre moderne infrastrutture.

