La Welsh University contribuisce alla missione del telescopio spaziale che esplora la creazione dell'universo

L'Università di Cardiff in Galles fornirà competenze e tecnologia per una missione di un telescopio spaziale che mira a studiare la creazione dell'universo. Il progetto si concentrerà in particolare sul Big Bang e su come si è formato l’universo oltre 13.7 miliardi di anni fa.

La missione, nota come LiteBIRD, analizzerà i resti lasciati dal Big Bang. Il satellite metterà alla prova l'attuale teoria sulla formazione dell'universo, compreso il concetto di inflazione cosmologica, che suggerisce che l'universo si sia espanso rapidamente immediatamente dopo il Big Bang.

LiteBIRD mira a essere lanciato all'inizio degli anni '2030 e consisterà in una combinazione di telescopi ad alta, media e bassa frequenza. I professori Peter Hargrave ed Erminia Calabrese della Scuola di Fisica e Astronomia dell'Università di Cardiff guideranno il contributo del Regno Unito alla missione. Saranno responsabili della progettazione e della costruzione dell'ottica per due telescopi.

Con l'aiuto delle “tecnologie uniche” dell'Università di Cardiff, la missione spera di studiare efficacemente le proprietà della luce cosmica di fondo a microonde (CMB). Ciò consentirà agli scienziati di cercare prove dell’esistenza di onde gravitazionali che potrebbero essere state causate dall’inflazione subito dopo il Big Bang. I risultati confermeranno o escluderanno vari modelli di inflazione, fornendo una comprensione più profonda delle origini del nostro universo.

L'Agenzia spaziale britannica (UKSA) ha fornito un finanziamento iniziale di 2.7 milioni di sterline per il progetto, che verrà utilizzato per progettare telescopi specializzati e produrre le lenti e i filtri necessari presso l'Università di Cardiff.

Questa collaborazione tra l'Università di Cardiff e il consorzio LiteBIRD segna un contributo significativo all'esplorazione della creazione dell'universo e migliorerà ulteriormente la nostra comprensione di come tutto ebbe inizio.

Fonte:

– Notizie della BBC: [collegamento]

– Agenzia spaziale britannica