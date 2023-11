Efficiente riduzione fotocatalitica della CO2 attraverso interazioni bidirezionali host-ospite

Lo sviluppo di sistemi di fotosintesi artificiale per convertire la CO2 in preziose sostanze chimiche è fondamentale per affrontare il riscaldamento globale e la crisi energetica. Un approccio per raggiungere questo obiettivo è accoppiare la riduzione della CO2 con l’ossidazione dell’H2O per convertire l’energia solare in energia chimica, emulando il processo di fotosintesi. Tuttavia, l’efficienza della riduzione della CO2 è ostacolata dalla barriera cinetica per l’ossidazione dell’acqua.

Per migliorare l'efficienza della riduzione fotocatalitica della CO2, i ricercatori hanno utilizzato agenti sacrificali di elettroni per promuovere la reazione. Tuttavia, l'utilizzo di questi agenti sacrificali non è economicamente fattibile e limita la capacità di ossidazione dei fori fotogenerati. Per superare queste sfide, gli scienziati hanno esplorato l’accoppiamento della riduzione della CO2 con l’ossidazione dei composti organici, che produrrebbe sostanze chimiche preziose. Questo approccio ha l’ulteriore vantaggio di utilizzare come materie prime sostanze organiche derivate dalla biomassa, rendendo il processo più sostenibile.

Per migliorare l’efficienza del trasferimento di elettroni nei sistemi fotocatalitici, un gruppo di ricerca dell’Università di Tecnologia di Tianjin, in Cina, guidato dal Prof. Tong-Bu Lu, ha sviluppato una nuova strategia basata sulle interazioni bidirezionali ospite-ospite. Hanno raggiunto questo obiettivo raccogliendo contemporaneamente il catalizzatore e il reagente sulla superficie del fotosensibilizzatore. Questo contatto diretto tra il catalizzatore/reagente e il fotosensibilizzatore riduce significativamente la distanza che i trasportatori fotogenerati devono percorrere, portando a un notevole miglioramento dell'efficienza della riduzione della CO2.

I risultati dello studio hanno dimostrato un elevato rendimento di riduzione della CO2 in acido formico (1610 μmol g-1 h-1) con una selettività del 96.5%. Inoltre, i fori fotogenerati nel CdS (solfuro di cadmio) sono stati rapidamente annichilati dall'alcol furfurilico legato con β-CD (β-ciclodestrina), ottenendo una resa in furfurale di 1567 μmol g-1 h-1 con una selettività superiore al 99%.

Questa ricerca rivoluzionaria apre nuove possibilità per la costruzione di sistemi di fotosintesi artificiale altamente efficienti per applicazioni pratiche. Sfruttando le interazioni bidirezionali ospite-ospite, i ricercatori possono massimizzare l’utilizzo dell’energia solare per la riduzione della CO2 e l’ossidazione organica, portando alla produzione di preziose sostanze chimiche. Questo lavoro ci avvicina di un passo al raggiungimento di tecnologie sostenibili ed efficienti per la riduzione del carbonio.

FAQ:

D: In che modo l'interazione bidirezionale ospite-ospite migliora la riduzione fotocatalitica della CO2?

R: Le interazioni bidirezionali ospite-ospite consentono al catalizzatore e al reagente di raccogliersi sulla superficie del fotosensibilizzatore, riducendo la distanza di trasmissione dei portatori fotogenerati e promuovendo un'efficace riduzione della CO2.

D: Quali sono i vantaggi di associare la riduzione della CO2 all’ossidazione organica?

R: L’abbinamento della riduzione della CO2 con l’ossidazione organica consente la produzione di sostanze chimiche a valore aggiunto e l’utilizzo di sostanze organiche derivate dalla biomassa come materie prime rinnovabili.

D: Quali sono i risultati principali di questa ricerca?

R: La ricerca ha dimostrato che le interazioni bidirezionali ospite-ospite possono migliorare significativamente l'efficienza della riduzione fotocatalitica della CO2, portando a rese elevate di acido formico e furfurale con eccellente selettività.

D: In che modo questa ricerca contribuisce ai sistemi di fotosintesi artificiale?

R: Questo lavoro fornisce un nuovo approccio per lo sviluppo di sistemi di fotosintesi artificiale pratici e altamente efficienti, offrendo potenziali soluzioni per il riscaldamento globale e la sostenibilità energetica.

Fonte:

Giornale cinese di catalisi. DOI: 10.1016/S1872-2067(23)64509-7