La nuova tecnologia fotografica rivoluziona la fotografia lunare per le future missioni lunari

Astronauti e scienziati europei stanno collaborando con il team di immagini Artemis della NASA per sviluppare una fotocamera innovativa che rivoluzionerà la fotografia lunare per le future missioni lunari. La Handheld Universal Lunar Camera (HULC) viene messa alla prova nei paesaggi lunari di Lanzarote, in Spagna, come parte del programma di formazione PANGEA.

PANGAEA, un programma progettato per preparare gli astronauti per le prossime missioni lunari, ha svolto un ruolo fondamentale nel testare le capacità dell'HULC. Questo programma consente agli astronauti di simulare scenari di esplorazione geologica mentre utilizzano il Field Book elettronico dell'ESA per documentare il loro lavoro. Lo strumento consente agli istruttori di geologia di fornire supporto in tempo reale all'equipaggio durante il lavoro sul campo.

L’HULC ha migliorato significativamente l’esperienza di esplorazione della superficie lunare per gli astronauti, fornendo loro capacità di imaging di alta qualità. Questa fotocamera lunare all'avanguardia, realizzata con fotocamere professionali standard, è dotata di elevata sensibilità alla luce e obiettivi all'avanguardia. Garantisce che le scoperte scientifiche possano essere documentate in modo efficace durante le future missioni sulla Luna.

Per rendere l'HULC pronto per lo spazio, gli ingegneri della NASA hanno apportato numerosi miglioramenti chiave, tra cui l'aggiunta di una coperta di protezione termica e antipolvere e pulsanti ergonomici. Queste regolazioni consentono alla telecamera di essere facilmente utilizzata dagli astronauti che indossano tute spaziali ingombranti.

Durante il programma PANGEA, l'astronauta dell'ESA Thomas Pesquet, noto per le sue eccezionali capacità fotografiche, ha elogiato il design dell'HULC. Ha sottolineato in particolare l'interfaccia intuitiva e le affidabili funzioni di protezione della fotocamera.

Catturare immagini di alta qualità sarà fondamentale per la ricerca scientifica durante le future missioni sulla Luna. Pertanto, la selezione delle lenti adatte per l'HULC è stato uno degli obiettivi primari del programma PANGEA. La fotocamera è stata rigorosamente testata in varie condizioni, come la piena luce del giorno e l'oscurità delle grotte vulcaniche, per simulare gli ambienti estremi della fotografia lunare.

Il responsabile della NASA per la fotocamera HULC, Jeremy Myers, ha sottolineato l'importanza di un design intuitivo e facile da usare per gli astronauti. Collaborando con i migliori scienziati planetari in Europa, Myers ha assicurato che le immagini catturate dall'HULC soddisfacessero i più alti standard di risoluzione, profondità di campo ed esposizione, massimizzando il potenziale scientifico della fotocamera.

A differenza della fotocamera meccanica Hasselblad utilizzata durante la missione Apollo 11, la fotocamera Artemis Moon rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia. Questa fotocamera innovativa sarà la prima fotocamera mirrorless progettata per l’uso portatile nello spazio, fornendo una qualità dell’immagine eccezionale in situazioni di scarsa illuminazione. Le sue capacità avanzate lo rendono ideale per catturare l'impegnativo ambiente ad alto contrasto della Luna.

Mentre i test continuano, la funzionalità principale della fotocamera rimane invariata, ma vengono apportati miglioramenti all'interfaccia e all'alloggiamento. Una versione della fotocamera HULC sarà presto inviata alla Stazione Spaziale Internazionale per ulteriori test. I team della NASA hanno condotto test approfonditi per affrontare le principali sfide dello spazio, tra cui gli effetti termici, del vuoto, delle radiazioni e la natura abrasiva della polvere lunare.

Jeremy Myers è fiducioso che le modifiche in corso daranno come risultato il miglior prodotto possibile: una fotocamera in grado di catturare immagini mozzafiato della Luna per gli anni a venire, da utilizzare da equipaggi internazionali durante le loro spedizioni lunari.

