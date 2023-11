Esplorando il cosmo: il prezzo dei campioni extraterrestri

By

Dopo uno straordinario viaggio durato sette anni e lungo quasi 4 miliardi di miglia, il 24 settembre 2023 la navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA ha effettuato un atterraggio dolce nel deserto dello Utah. Il suo prezioso carico utile? Un campione raccolto dall'asteroide Bennu.

Gli scienziati attendono con impazienza l'opportunità di studiare mezzo chilo di materiale riportato dall'asteroide da 85 milioni di tonnellate. Questo campione potrebbe far luce sulla formazione del sistema solare e potenzialmente rivelare se asteroidi come Bennu contengono gli ingredienti chimici necessari per la vita.

Con un budget inizialmente fissato a 800 milioni di dollari, il costo finale della missione è stimato a circa 1.16 miliardi di dollari. Anche se questo può sembrare esorbitante, impallidisce rispetto ad altri materiali incredibilmente preziosi conosciuti dall’umanità.

Le rocce lunari, ad esempio, sono state utilizzate in contesti educativi, consentendo a studenti e appassionati di tenere in mano un pezzo di storia astronomica. Queste rocce, raccolte durante le missioni Apollo tra il 1969 e il 1972, hanno riportato alla luce un totale di 842 libbre di campioni lunari. Al netto dell’inflazione, il costo del programma Apollo ammontava all’incredibile cifra di 257 miliardi di dollari. Tuttavia, i campioni lunari stessi erano relativamente convenienti, pari a 19 milioni di dollari l’oncia.

Guardando al futuro, la NASA ha in programma di restituire campioni da Marte all’inizio degli anni ’2030, con l’obiettivo di scoprire eventuali tracce di vita antica sul pianeta rosso. La missione Mars Sample Return intende recuperare 30 provette campione, del peso totale di mezzo chilo. Nonostante l’entusiasmo che circonda questa missione, la complessità dell’impresa, che coinvolge più robot e veicoli spaziali, ha spinto il costo a circa 11 miliardi di dollari. Di conseguenza, il costo per oncia dei campioni di Marte è stimato a 690 milioni di dollari, significativamente superiore a quello dei campioni di Bennu.

Sebbene queste missioni extraterrestri catturino titoli e risorse significative, vale la pena notare che la Terra riceve una pioggia continua di campioni gratuiti dal sistema solare. Ogni giorno circa 50 tonnellate di rocce spaziali entrano nell'atmosfera terrestre. La maggior parte brucia prima di raggiungere il suolo, ma quelli che lo producono sono considerati meteoriti, molti dei quali originati da asteroidi.

Sebbene riconoscere e recuperare i meteoriti possa essere impegnativo, sono disponibili in vari tipi e fasce di prezzo. Le condriti, il tipo più comune, contengono grani rotondi chiamati condrule che si sono formati miliardi di anni fa. Questi possono essere acquistati online per un minimo di $ 15 l'oncia. I meteoriti di ferro, che possiedono caratteristiche distinte come una crosta scura e cristalli metallici interni, possono essere più costosi a circa $ 50 l'oncia. Le pallasiti, un tipo più raro di meteorite ferroso mescolato con il minerale olivina, possono raggiungere prezzi superiori a 1,000 dollari l'oncia.

Vale la pena notare che alcuni meteoriti provengono dalla Luna e da Marte, il che costituisce un fascino ancora maggiore per i collezionisti. Circa 600 meteoriti sono stati identificati come di origine lunare, il più grande pesa 4 libbre. Questi esemplari lunari sono stati venduti per circa 4,700 dollari l'oncia. I meteoriti su Marte, invece, sono ancora più rari, con solo circa 175 casi confermati. Il costo per possedere un pezzo di Marte può raggiungere circa 11,000 dollari l’oncia.

Per quanto accattivanti possano essere questi campioni, la loro natura “gratuita” presenta dei limiti. Le origini esatte dei meteoriti della Luna e di Marte non possono essere determinate, riducendone il valore scientifico. Inoltre, una volta raggiunta la Terra, iniziano a subire contaminazioni, rendendo difficile accertare se i microbi trovati al loro interno siano veramente extraterrestri.

Per coloro che sono incuriositi da elementi e minerali costosi, la scarsità spesso fa aumentare il prezzo. Le pietre preziose come gli smeraldi di alta qualità possono essere fino a 10 volte più costose dell’oro, mentre i diamanti bianchi possono raggiungere prezzi 100 volte più alti. In particolare, i diamanti che hanno un’impurità di boro, che conferisce loro una vivida tonalità blu, possono rivaleggiare con il costo dei prossimi campioni su Marte, raggiungendo un prezzo sbalorditivo di 550 milioni di dollari l’oncia.

Se ci avventuriamo nel regno dei materiali sintetici, i fullereni endoedrici si aggiudicano il premio per i più costosi. Queste minuscole “gabbie” di carbonio con azoto intrappolato all’interno sono incredibilmente stabili e possono essere utilizzate per cronometrare negli orologi atomici. Con un valore di 4 miliardi di dollari l'oncia, rappresentano uno straordinario investimento in precisione e progresso scientifico.

Anche se il costo delle missioni di ritorno di campioni extraterrestri può sembrare elevato, è importante riconoscere l’immenso valore che hanno nell’espandere la nostra comprensione dell’universo. Mentre continuiamo a esplorare il cosmo, questi sforzi ampliano i confini della nostra conoscenza e accendono la nostra curiosità collettiva.

