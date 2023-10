La NASA recupera con successo campioni di asteroidi dallo spazio profondo

By

La navicella spaziale Osiris-Rex della NASA ha restituito con successo campioni di un asteroide dallo spazio profondo dopo una missione durata sette anni. Al suo ritorno sulla Terra, la piccola capsula contenente i campioni si è paracadutata nel deserto dello Utah, mentre la nave madre ha continuato il suo viaggio verso un altro asteroide.

La capsula è atterrata in una remota area militare quattro ore dopo essere stata rilasciata da una distanza di 63,000 miglia. Il team delle operazioni di recupero della missione su Marte ha annunciato l'atterraggio riuscito, con la capsula che è atterrata tre minuti prima del previsto. Il paracadute utilizzato durante la discesa si è aperto quattro volte più del previsto, indicando una velocità di decelerazione più elevata.

Con sollievo degli scienziati e dei controllori della missione, la capsula è rimasta intatta e priva di qualsiasi contaminazione, preservando i suoi campioni risalenti a 4.5 miliardi di anni fa. Entro due ore dall'atterraggio, la capsula è stata trasportata in una camera bianca temporanea presso lo Utah Test and Training Range del Dipartimento della Difesa.

Allo stato attuale, si stima che la capsula contenga almeno una tazza di macerie dell'asteroide ricco di carbonio chiamato Bennu. L'importo esatto verrà confermato all'apertura del contenitore nei prossimi giorni. Parte del materiale si è già rovesciato ed è volato via durante il processo di raccolta tre anni fa.

Il Giappone è l’unico altro paese a riportare con successo campioni di asteroidi, ma la missione della NASA segna il più grande ritorno di campioni dai tempi dello sbarco sulla Luna del programma Apollo. I campioni raccolti forniranno preziose informazioni sulla formazione della Terra e della vita, offrendo agli scienziati uno sguardo straordinario sulle prime fasi del nostro sistema solare.

La missione Osiris-Rex della NASA è iniziata nel 2016 e ha raggiunto Bennu nel 2018, raccogliendo i campioni nel 2020 utilizzando un braccio a vuoto. La navicella spaziale ha coperto una distanza di 4 miliardi di miglia durante il suo viaggio.

I campioni verranno trasportati in aereo al Johnson Space Center della NASA a Houston lunedì mattina. Il Johnson Space Center ospita già centinaia di chili di rocce lunari raccolte dagli astronauti dell'Apollo. Gli scienziati sono ansiosi di aprire il contenitore e misurare con precisione la quantità di materiale ottenuto da Bennu.

Il successo della missione Osiris-Rex avvicina la NASA alla comprensione della composizione chimica iniziale degli asteroidi, della formazione dell'acqua e degli elementi costitutivi della vita. I dati raccolti saranno cruciali anche per gli sforzi futuri volti a deviare gli asteroidi che potrebbero rappresentare una minaccia per la Terra. Mentre Osiris-Rex continua la sua missione, si sta attualmente dirigendo verso l'asteroide Apophis, che raggiungerà nel 2029.

Questo recupero riuscito di campioni di asteroidi rappresenta il terzo ritorno di campioni della NASA da missioni robotiche nello spazio profondo. L'agenzia aveva già recuperato campioni di vento solare con la navicella spaziale Genesis nel 2004 e aveva consegnato con successo la polvere di cometa con la navicella spaziale Stardust nel 2006. Mentre i piani per il ritorno di campioni su Marte sono attualmente in sospeso, il rover Perseverance sta raccogliendo campioni sul pianeta per il futuro. trasporto sulla Terra.

Fonte:

– Marcia Dunn, Associated Press