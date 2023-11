La relazione tra igroscopicità dell'aerosol e cambiamenti climatici

By

Le particelle di aerosol hanno un impatto significativo sul clima terrestre e la comprensione delle loro proprietà è fondamentale per un'accurata modellizzazione climatica. Una proprietà importante è l’igroscopicità, che si riferisce alla capacità delle particelle di aerosol di trattenere l’acqua nell’atmosfera. Determinare l’igroscopicità delle particelle di aerosol è impegnativo a causa della loro natura variabile e complessa, compresi fattori quali dimensioni e composizione chimica.

Tuttavia, un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Communications ha fatto progressi significativi nella comprensione della relazione tra composizione dell’aerosol e igroscopicità. Un gruppo di ricerca internazionale, guidato dall’Istituto Max Planck di chimica e dall’Istituto Leibniz per la ricerca troposferica, ha sviluppato una semplice formula lineare per stimare l’igroscopicità sulla base dei materiali organici e inorganici presenti nelle particelle di aerosol.

Lo studio ha utilizzato i dati di 16 campagne di misurazione condotte tra il 2004 e il 2020, coprendo un’ampia gamma di regioni e zone climatiche della Terra. Queste campagne prevedevano misurazioni dell'igroscopicità utilizzando misurazioni dei nuclei di condensazione delle nubi e della composizione chimica delle particelle utilizzando la spettrometria di massa dell'aerosol. Analizzando questo ampio set di dati, i ricercatori hanno determinato che l’effettiva igroscopicità dell’aerosol (κ) può essere calcolata utilizzando una semplice formula lineare: κ = ϵorg ⋅ κorg + ϵinorg ⋅ κinorg.

I risultati hanno mostrato che l'igroscopicità delle particelle organiche (κorg) era in media globalmente pari a 0.12 ± 0.02, mentre l'igroscopicità degli ioni inorganici (κinorg) era in media pari a 0.63 ± 0.01. Questi valori forniscono importanti informazioni sul ruolo delle particelle di aerosol nel cambiamento climatico e possono essere utilizzati nei modelli climatici globali per migliorare le previsioni climatiche.

La ricercatrice capo Mira Pöhlker, dell’Istituto Leibniz per la ricerca troposferica, sottolinea l’importanza di questo studio. “Abbiamo dimostrato che è possibile formulare ipotesi semplificate per considerare l’igroscopicità nei modelli climatici”, spiega. I risultati dimostrano che una formula lineare può stimare efficacemente l’igroscopicità degli aerosol, riducendo l’incertezza nelle previsioni climatiche.

Questo studio contribuisce alla nostra comprensione del ruolo delle particelle di aerosol nel cambiamento climatico e sottolinea l’importanza di caratterizzare accuratamente le loro proprietà. I risultati hanno il potenziale per migliorare i modelli climatici e aumentare la nostra capacità di prevedere scenari climatici futuri.

FAQ

Cos'è l'igroscopicità?

L'igroscopicità si riferisce alla capacità delle particelle di aerosol di trattenere l'acqua nell'atmosfera. È un fattore importante per comprendere l’impatto degli aerosol sul clima terrestre.

Come è stata determinata l'igroscopicità delle particelle di aerosol nello studio?

L'igroscopicità delle particelle di aerosol è stata misurata utilizzando misurazioni dei nuclei di condensazione delle nuvole. Queste misurazioni sono state combinate con la composizione chimica delle particelle ottenuta mediante spettrometria di massa dell'aerosol.

Qual è il significato dei risultati dello studio?

I risultati dello studio rivelano una semplice formula lineare in grado di stimare l'igroscopicità dell'aerosol in base ai materiali organici e inorganici presenti nelle particelle. Questa formula può essere utilizzata nei modelli climatici per migliorare le previsioni dei cambiamenti climatici.

Come possono essere applicati i risultati dello studio?

I risultati dello studio forniscono preziose informazioni sulla relazione tra composizione dell’aerosol e igroscopicità. Queste informazioni possono essere utilizzate nei modelli climatici globali per migliorare la nostra comprensione dell’impatto delle particelle di aerosol sui cambiamenti climatici.