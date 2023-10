Betelgeuse: svelare i misteri dell'evoluzione stellare

Le stelle, quei magnifici corpi celesti, fungono da linfa vitale di numerosi sistemi planetari, compreso il nostro. Attraverso la loro energia radiante, il nostro ecosistema prospera. Mentre la luce del sole illumina l’atmosfera, le piante si impegnano in una danza accattivante, convertendo questa energia in sostentamento. Gli animali fanno affidamento su queste piante, creando un delicato equilibrio nel mondo naturale. Tuttavia, risiedere in prossimità di una stella non è sempre una cosa pittoresca. A volte, le stelle possono mostrare capricci straordinari.

Uno spettacolo così celestiale funge da base per l'accattivante film catastrofico "Solar Attack", ora disponibile per lo streaming su Peacock. Questa esperienza cinematografica ruota attorno a una colossale espulsione di massa coronale (CME) dal Sole, che presenta la terrificante possibilità di incendiare i cieli. È interessante notare che queste esplosioni stellari fanno luce anche sul comportamento enigmatico di Betelgeuse, una stella che ha attirato l'attenzione degli astronomi negli ultimi anni.

Nel 2019, Betelgeuse, una stella gigante rossa sulla soglia della sua fase finale, ha vissuto un evento epocale. Situata nella costellazione di Orione, le dimensioni colossali di Betelgeuse superano la nostra comprensione. Se collocato all'interno del nostro sistema solare, il suo bordo esterno virerebbe oltre l'orbita di Giove. Alla fine, Betelgeuse soccomberà al suo destino, provocando un’abbagliante supernova che potrebbe abbellire i nostri cieli anche durante il giorno. Questa straordinaria esplosione stellare potrebbe potenzialmente verificarsi nel prossimo futuro o avvenire tra millenni, fino a 100,000 anni da qui.

Sebbene inizialmente gli astronomi credessero di assistere al precursore dello spettacolo stellare di Betelgeuse durante il significativo oscuramento osservato nel 2019, ulteriori analisi hanno rivelato una verità diversa. Betelgeuse tornò di nascosto alla normalità nei mesi successivi, lasciando perplessa la comunità astronomica. Un’indagine sulle immagini catturate prima, durante e dopo l’evento noto come Great Dimming Event (GDE) ha fornito spunti rivelatori. Sorprendentemente, Betelgeuse non ha sperimentato un effettivo calo della luminosità. Invece, la nostra percezione era distorta mentre scrutavamo attraverso una nuvola di detriti stellari.

I ricercatori hanno scoperto che mentre la quantità di luce che raggiunge la Terra diminuiva, contemporaneamente la fotosfera di Betelgeuse si intensificava. Questo fenomeno è in linea con una massiccia espulsione di materiale dalla superficie della stella, simile a eventi frequenti osservati sul Sole, in particolare durante i periodi di intensa attività solare. Definite espulsione di massa coronale, queste eruzioni non rappresentano un pericolo significativo per il nostro pianeta ma possono interrompere le comunicazioni satellitari e i sistemi elettrici.

Questo incidente unico, testimoniato per la prima volta, ha lasciato gli astronomi sbalorditi e alla ricerca di una comprensione più profonda. Andrea Dupree del Centro di Astrofisica, Harvard & Smithsonian di Cambridge, Massachusetts, ha espresso stupore, dicendo: “Non abbiamo mai visto prima un'enorme espulsione di massa dalla superficie di una stella. Ci rimane qualcosa che non comprendiamo completamente. È un fenomeno totalmente nuovo che possiamo osservare direttamente e risolvere i dettagli della superficie con Hubble. Stiamo osservando l’evoluzione stellare in tempo reale”.

L'enormità dell'esplosione di Betelgeuse le è valsa un nuovo soprannome: Surface Mass Ejection (SME). Sebbene non sia servito come segnale imminente dell’imminente supernova, l’evento offre preziose informazioni sul processo di perdita di massa stellare e sull’evoluzione delle stelle mentre si avvicinano alle loro fasi finali.

FAQ

Che cos'è un'espulsione di massa coronale (CME)?

Un'espulsione di massa coronale si riferisce ad una massiccia espulsione di materiale dalla superficie di una stella, tipicamente associata ad un'elevata attività solare. Sebbene non rappresenti una minaccia diretta per il nostro pianeta, può interrompere le operazioni satellitari e influenzare i sistemi elettrici.

Cos'è una supernova?

Una supernova è un'esplosione colossale che avviene alla fine del ciclo di vita di una stella, provocando un'esplosione di intensa luminosità. Questa esplosione potrebbe mostrare una notevole luminosità, rendendola visibile anche durante le ore diurne.

Cos'è l'evoluzione stellare?

L’evoluzione stellare comprende i cambiamenti graduali che si verificano all’interno di una stella nel corso della sua vita. Comprende le varie fasi attraversate dalle stelle, dalla loro formazione fino alla loro scomparsa definitiva.

Dove posso guardare “Solar Attack”?

Puoi goderti l'emozionante film "Solar Attack" grazie alla sua disponibilità in streaming su Peacock.