Scoperte in biologia: nuovi organelli nei mammiferi e meccanismo di difesa dei bombi

In una recente scoperta, un team di biologi cellulari dell’ETH di Zurigo ha fatto una scoperta significativa identificando un nuovo organello chiamato exclusoma nelle cellule dei mammiferi. L'esclusoma è composto da anelli di DNA noti come plasmidi. Questa scoperta apre nuove strade per lo studio dei processi cellulari e delle funzioni legate all'esclusoma.

Nel frattempo, presso l’Università di Exeter, i biologi hanno scoperto che i calabroni hanno un meccanismo di difesa unico contro i calabroni asiatici. Quando vengono attaccati, i calabroni cadono a terra, facendo perdere la presa ai calabroni. Questo comportamento consente alle api di scrollarsi di dosso gli aggressori e di scappare illese.

Passando alle novità tecnologiche, i ricercatori dell'Università di Jyväskylä hanno sviluppato una tecnica innovativa basata sulla matematica del XVIII secolo. I loro risultati indicano che i modelli di intelligenza artificiale più semplici non richiedono necessariamente il deep learning per eseguire compiti complessi. Questa scoperta ha implicazioni per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale più efficienti e rispettosi delle risorse.

Nel campo della robotica, gli ingegneri della Northwestern University hanno creato un sistema di intelligenza artificiale in grado di progettare nuovi robot da zero in pochi secondi. La capacità del sistema di progettare un robot che cammina in un minuto dimostra il potenziale per rapidi progressi nella progettazione dei robot.

Inoltre, un team di ingegneri robotici del Korea Advanced Institute of Science and Technology ha creato e testato con successo una pinza robotica morbida da 130 grammi in grado di sollevare un oggetto da 100 kg. Questo risultato dimostra i progressi compiuti nello sviluppo di sistemi robotici leggeri ma potenti.

Nel campo della scienza dei materiali, gli ingegneri dell’Università della California a San Diego hanno sviluppato un materiale innovativo che immagazzina energia e può funzionare anche come involucro e batteria per gadget elettronici. Questo materiale ha il potenziale per rivoluzionare il design e la funzionalità degli smartphone e di altri dispositivi elettronici.

Passando alla ricerca medica, un team di ricercatori di varie istituzioni ha scoperto che il sistema immunitario infantile umano ha una risposta unica ed efficace all’infezione da SARS-CoV-2. Hanno scoperto che i neonati mantengono una risposta anticorpale fino a 300 giorni, suggerendo potenziali approfondimenti per strategie di trattamento e prevenzione del COVID-19.

Tra le altre scoperte scientifiche, uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Aberystwyth ha rivelato che la “Pietra dell’altare” di Stonehenge proveniva da una fonte diversa rispetto alle altre pietre che compongono l’antico monumento. Questa scoperta sfida le teorie esistenti sulla costruzione e la storia di Stonehenge.

Infine, i ricercatori dell’Istituto norvegese di sanità pubblica hanno scoperto un potenziale effetto collaterale dei vaccini COVID-19 nelle donne in età riproduttiva: il sanguinamento vaginale. Questa scoperta evidenzia l’importanza di monitorare e comprendere l’intera gamma di potenziali effetti collaterali associati alla vaccinazione.

Queste diverse scoperte scientifiche contribuiscono alla nostra comprensione di vari campi, che vanno dalla biologia alla tecnologia e oltre. Aprono la strada a ulteriori ricerche, innovazioni e progressi in queste aree.

