L'eclissi solare attraversa le Americhe: punti salienti e prossima eclissi imminente

Sabato si è verificata una significativa eclissi solare, che ha affascinato gli spettatori di tutte le Americhe. Questo evento celeste ha permesso agli osservatori del Nord e del Sud America di assistere all'affascinante spettacolo della luna nuova che sembra mordere il sole.

L’eclissi si è svolta nel corso di poche ore mentre la luna nuova attraversava gradualmente il sole, coprendone fino al 90% in alcune zone. Per osservare in sicurezza il fenomeno erano necessari occhiali speciali per l'eclissi solare.

Il grado di oscuramento del sole variava in base alla posizione. New York City ha registrato un’eclissi del 23%, mentre Salt Lake City ha visto un’eclissi dell’86%. Nonostante la copertura, non è diventato buio durante l'evento, poiché anche quando il 95% del sole è coperto, i livelli di luce rimangono relativamente normali.

L'intensità dell'eclissi dipendeva dalla vicinanza all'ombra antumbrale della Luna, che si estendeva per circa 115 miglia di larghezza e attraversava nove stati degli Stati Uniti, tra cui Oregon, California e Texas. Coloro che si trovavano all'interno di questo percorso hanno avuto la migliore visione dell'eclissi solare anulare, che presentava uno straordinario effetto "anello di fuoco". Mentre la luna era perfettamente allineata con il sole, un alone di sole circondava la sagoma della luna per alcuni minuti.

Dopo il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti, l'“anello di fuoco” era visibile in aree tra cui la penisola messicana dello Yucatán, Belize, Guatemala, Costa Rica, Panama e vari paesi sudamericani. Città del Messico ha vissuto un'eclissi solare parziale del 70%, mentre Natal, sulla costa atlantica del Brasile, ha osservato l'impressionante “anello di fuoco” per una durata di tre minuti e 21 secondi.

Un'eclissi solare anulare si verifica quando la Luna è troppo lontana dalla Terra nella sua orbita ellittica per coprire completamente il disco solare. Ciò fa sì che la luna nuova appaia troppo piccola per bloccare completamente il sole durante l’eclissi.

Sebbene l'eclissi di sabato sia stata notevole, funge da precursore dell'imminente eclissi solare totale dell'8 aprile 2024. Questo evento sarà visibile in alcune parti del Messico, degli Stati Uniti e del Canada e offrirà una rara opportunità di assistere completamente alla luna nuova. coprendo il disco solare per un breve periodo di tempo.

Fonte: l'articolo si basava su informazioni provenienti da varie fonti, tra cui "AFP tramite Getty Images" e "GreatAmericanEclipse.com".