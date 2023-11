Nuovi approfondimenti sui campioni di asteroidi OSIRIS-REx: scoprire indizi sulle origini della vita

By

In una missione rivoluzionaria, la NASA ha recuperato con successo frammenti friabili di roccia spaziale dall’asteroide Bennu e li ha riportati sulla Terra. Tuttavia, la sfida ora consiste nell'aprire il contenitore del campione, poiché due dispositivi di fissaggio si stanno rivelando piuttosto ostinati. I preziosi campioni contenuti sono attesi con impazienza dagli scienziati poiché hanno il potenziale per rivelare informazioni cruciali sulla formazione del sistema solare e sulle origini della vita.

Fortunatamente, gli scienziati hanno già fatto alcune scoperte significative dall’esterno del contenitore del campione stesso. Coperto da un’abbondante materiale di asteroidi, l’analisi preliminare ha rivelato la presenza di molecole di carbonio e acqua. Questi risultati sono stati descritti come "il sogno di un astrobiologo" dall'analista del campione OSIRIS-REx Daniel Glavin.

Gli astrobiologi sperano soprattutto di scoprire di più sul trasporto di acqua e materiali organici sulla Terra da parte degli asteroidi. Ciò potrebbe fornire informazioni sui primi elementi costitutivi della vita e sulla loro origine dallo spazio. "Per la prima volta, saremo in grado di misurare l'abbondanza di tutti i 20 amminoacidi che formano proteine ​​da un campione di asteroide non toccato dalla vita sulla Terra", spiega l'astrobiologo Sawsan Wehbi. Questa analisi farà luce sulla questione se i primi anni di vita della Terra utilizzassero i mattoni forniti dallo spazio.

Inoltre, la natura incontaminata dei campioni di asteroidi è di immenso valore. A differenza dei meteoriti trovati sulla Terra, che sono contaminati dal materiale organico del nostro pianeta, la missione OSIRIS-REx fornisce agli scienziati campioni incontaminati direttamente da un asteroide. Ciò offre un'opportunità unica per studiare la composizione organica e comprendere i complessi processi che si sono verificati durante le prime fasi del sistema solare.

Bennu, l'asteroide scelto per questa missione, è particolarmente affascinante per la sua natura primitiva. Risalente ai primi 10 milioni di anni del sistema solare, si ritiene contenga segreti sulla formazione del sistema solare e sull'esistenza di componenti organici primordiali. Inoltre, lo studio di Bennu può fornire informazioni sulla sua natura in evoluzione e sui cambiamenti chimici che ha subito durante la sua esistenza iniziale.

Mentre gli scienziati attendono con impazienza l’apertura del contenitore del campione, le scoperte fatte finora hanno già iniziato a rimodellare la nostra comprensione delle origini della vita in un contesto cosmologico. L’analisi dei campioni di asteroidi fornirà senza dubbio nuove intuizioni e forse anche svelerà gli sfuggenti processi che hanno portato alla comparsa della vita come la conosciamo.

