Missione Osiris-Rex della NASA: campioni di asteroidi destinati ad atterrare sulla Terra

By

Gli attesissimi campioni della missione Osiris-Rex della Nasa entreranno oggi nell'atmosfera terrestre. La navicella spaziale Osiris-Rex, grande all'incirca quanto un furgone, ha rilasciato una capsula contenente campioni di macerie e polvere raccolti dall'asteroide vicino alla Terra Bennu. La capsula viaggia a circa 27,650 miglia all'ora e dovrebbe atterrare vicino a Salt Lake City alle 10:55 ET. La navicella spaziale si è già allontanata dalla Terra per iniziare una nuova missione per esplorare un altro asteroide, Apophis.

Scoperto nel 1999, Bennu è un "asteroide cumulo di macerie", composto da un miscuglio di rocce spaziali tenute insieme dalla gravità. Si ritiene che queste rocce si siano staccate da un corpo più grande e abbiano circa 4.6 miliardi di anni, risalenti alla formazione del sistema solare. Bennu è noto per essere ricco di sostanze a base di carbonio e minerali argillosi contenenti acqua, suggerendo che un tempo l'acqua liquida era presente sul corpo più grande da cui si formava.

Gli scienziati sono ansiosi di studiare i campioni di Bennu poiché potrebbero fornire informazioni sugli ingredienti che hanno contribuito alla formazione dei pianeti, inclusa la Terra, e alla creazione di ambienti adatti alla vita. Inoltre, lo studio di Bennu aiuterà i ricercatori a prevedere e difendersi meglio da potenziali attacchi di asteroidi. Sebbene non vi sia alcun rischio immediato di impatto, Bennu è classificato come “potenzialmente pericoloso” e orbita attorno al sole ogni 1.2 anni, avvicinandosi alla Terra ogni sei anni.

La missione Osiris-Rex, iniziata nel 2016, prevedeva la mappatura di Bennu per selezionare il sito migliore per il recupero del campione. La destinazione scelta era il cratere Nightingale dell'asteroide. Una volta atterrati, i campioni verranno immediatamente recuperati per evitare contaminazioni e trasportati al Johnson Space Center della Nasa a Houston.

Questa missione è significativa poiché i campioni di Bennu fungono da capsula del tempo fin dai primi giorni del nostro sistema solare, offrendo preziose informazioni sulle origini della vita e sulla natura degli asteroidi.

Fonti: Nasa