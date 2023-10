Terra e Luna catturate in una splendida foto dall'astronauta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale

By

Un astronauta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha catturato una foto mozzafiato della Terra e della Luna l'8 giugno 2023, mentre orbitava sopra l'Iraq. La foto ad angolo obliquo offre una prospettiva unica, con la Luna che fa capolino sopra il lembo atmosferico della Terra.

L'immagine, scattata da un'altitudine di 252 miglia (406 chilometri), mostra il lembo atmosferico della Terra, che è il confine dell'atmosfera. La foschia dai toni blu vista nella foto è la mesosfera, che si estende fino a circa 50 miglia (80 chilometri) prima di passare nella termosfera, che è comunemente considerata parte dello spazio esterno.

Al centro dell'immagine, la Luna è visibile mentre sbircia oltre l'orizzonte. La Luna si trova a circa 251,000 miglia (405,500 chilometri) dalla Terra nel suo punto più lontano, noto come apogeo. In questa foto particolare, la Luna è nella sua fase gibbosa calante, che si verifica tra le fasi di luna piena e di mezzaluna.

Sotto le sottili nuvole al centro della vista, c'è un punto di riferimento riconoscibile: il Lago Assad. Situato nel nord della Siria, il Lago Assad è il lago più grande del paese e funge da fonte cruciale di acqua potabile e per l'irrigazione della regione. Il bacino è stato creato dalla diga di Tabqa, che è anche la più grande diga idroelettrica della Siria.

L'impressionante immagine, acquisita con una fotocamera digitale Nikon D5 utilizzando una lunghezza focale di 25 millimetri, è stata scattata da un membro dell'equipaggio dell'Expedition 69. La foto, fornita dall'ISS Crew Earth Observations Facility e dall'Earth Science and Remote Sensing Unit del Johnson Space Center, è stata ritagliata e migliorata per migliorare il contrasto, con gli artefatti delle lenti rimossi per presentare una visione più chiara della Terra e della Luna.

Il Programma della Stazione Spaziale Internazionale supporta il laboratorio come parte dell'ISS National Lab, collaborando con gli astronauti per catturare preziose immagini della Terra per uso scientifico e pubblico. Questa particolare foto è stata resa disponibile dal contratto della NASA-JSC con GeoControl Systems.

