Sabato la biblioteca Ben F. McDonald a Corpus Christi, in Texas, ha ospitato una celebrazione speciale per onorare il 65° anniversario della NASA. L'evento prevedeva varie attività ed esperienze progettate per coinvolgere ed educare i visitatori sull'esplorazione dello spazio.

Uno dei momenti salienti della celebrazione è stata la disponibilità di visori per la realtà virtuale, che hanno consentito ai bambini di immergersi nell'esperienza della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Attraverso queste cuffie, i bambini potevano esplorare l'ambiente spaziale e dare uno sguardo alla vita quotidiana degli astronauti a bordo della ISS.

Oltre all'esperienza di realtà virtuale, la biblioteca ha organizzato altre attività per coinvolgere ulteriormente i partecipanti. Queste attività miravano a promuovere la curiosità e la conoscenza sui risultati della NASA e sulle missioni in corso. Dalle esposizioni interattive che mostravano razzi e veicoli spaziali agli esperimenti pratici, l'evento ha offerto un'esperienza completa a tema spaziale per i visitatori di tutte le età.

L'iniziativa della biblioteca per celebrare l'anniversario della NASA serve a ricordare il contributo significativo dell'agenzia all'esplorazione spaziale negli ultimi sei decenni e mezzo. La NASA, acronimo di National Aeronautics and Space Administration, è stata fondata il 29 luglio 1958. Fin dalla sua nascita, la NASA è stata in prima linea nei progressi scientifici e tecnologici nella ricerca e scoperta spaziale.

Ospitando tali eventi, le biblioteche si sforzano di rendere l’apprendimento sullo spazio accessibile e piacevole per la comunità. Svolgono un ruolo cruciale nel promuovere l’alfabetizzazione scientifica e nell’accendere l’interesse per i campi STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) tra le giovani menti.

Fonte: 3News su KIIITV.com (URL omesso per parafrasare)