Rivelata la rete cosmica nascosta di filamenti nell'universo

Gli astronomi hanno fatto una scoperta significativa, rilevando direttamente la vasta rete di filamenti che collega l'Universo. Questa fitta rete, nota come rete cosmica, in precedenza veniva osservata solo attorno a oggetti luminosi come i quasar. Tuttavia, nuove osservazioni hanno rivelato il debole bagliore di questi filamenti che si estendono attraverso lo spazio intergalattico, fornendo preziose informazioni sulla struttura e sull’evoluzione dell’Universo.

La rete cosmica è composta da materia oscura, che collega galassie e ammassi su grandi distanze. Questi filamenti, formati nelle prime fasi dell’Universo, raccolgono e trasportano l’idrogeno dal mezzo intergalattico sparso per alimentare la crescita delle galassie e la formazione delle stelle.

Localizzare e studiare la rete cosmica è fondamentale per comprendere l’espansione e lo sviluppo dell’Universo. Contiene anche indizi sulla distribuzione della materia oscura e sulla materia normale mancante. Si ritiene che circa il 60% dell’idrogeno creato durante il Big Bang risieda nella rete cosmica.

Per cercare le parti più sfuggenti della rete cosmica, gli astronomi hanno sviluppato uno strumento specializzato chiamato Keck Cosmic Web Imager (KCWI). Questo strumento è stato progettato per rilevare la debole emissione Lyman alfa, la firma dell'assorbimento e della riemissione dell'idrogeno, consentendo l'identificazione dei filamenti.

Osservando diverse zone del cielo e confrontando l'emissione alfa di Lyman, i ricercatori sono stati in grado di creare una mappa tridimensionale della rete cosmica. Questa mappa rappresenta la luce che ha viaggiato tra 10 e 12 miliardi di anni, fornendo uno sguardo alle prime fasi della formazione dell'Universo dopo il Big Bang.

La scoperta della rete cosmica nascosta apre nuove strade per tracciare la distribuzione e il movimento della materia nell'Universo. Offre inoltre approfondimenti sulla formazione delle stelle e dei buchi neri durante la prima era dell'Universo.

I ricercatori sono entusiasti del potenziale di questo nuovo strumento e della ricchezza di conoscenze che può apportare alla formazione dei filamenti distanti e della rete cosmica.

– L'astrofisico Christopher Martin del Caltech

– Mateusz Matuszewski, astrofisico e scienziato dello strumento, del Caltech

– Ricerca pubblicata su Nature Astronomy