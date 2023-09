Visualizzazione dell'universo gravitazionale: i dati simulati mostrano i futuri osservatori spaziali

Un team di astronomi ha utilizzato dati simulati per creare una visualizzazione di come gli osservatori spaziali di onde gravitazionali potrebbero osservare la nostra galassia. Le onde gravitazionali, che sono perturbazioni nello spaziotempo, furono previste da Einstein nella sua teoria della relatività generale. Queste onde sono modifiche al campo gravitazionale che viaggiano alla velocità della luce. Sebbene per noi impercettibili, sono stati osservati per la prima volta nel 2015 dall’osservatorio interferometro LIGO.

All’inizio di quest’anno, un consorzio di collaborazioni sulle onde gravitazionali ha pubblicato dati che suggerivano fortemente la presenza di uno sfondo di onde gravitazionali, o il costante mormorio delle onde gravitazionali che permea l’universo. Questo sfondo è simile alla superficie di un oceano gravitazionale, a differenza delle onde specifiche osservate da LIGO.

La visualizzazione creata dagli astronomi utilizza dati simulati provenienti da varie fonti, tra cui fusioni di buchi neri di massa stellare, fusioni di stelle di neutroni e fusioni di stelle di neutroni e buchi neri. Mostra punti luminosi per indicare segnali di onde gravitazionali più forti, con punti più luminosi che rappresentano aree con frequenze più alte. La visualizzazione include anche un grafico inserito che mostra l'intensità del segnale delle onde gravitazionali, la frequenza e il limite della missione Laser Interferometer Space Antenna (LISA), un osservatorio pianificato di onde gravitazionali basato nello spazio.

Attualmente non esiste un osservatorio spaziale per le onde gravitazionali, ma il lancio di LISA è previsto nel 2037. LISA, composto da tre veicoli spaziali in formazione triangolare in orbita attorno al Sole, sarà in grado di rilevare le onde gravitazionali a frequenze troppo basse per essere osservate da terra. rilevatori. Una volta completata la verifica di fattibilità, LISA è un passo avanti verso il diventare realtà.

Il futuro della scienza nello spazio sembra promettente, con lo sviluppo di osservatori spaziali come LISA insieme ad altre missioni come l’Osservatorio dei mondi abitabili. Gli scienziati sono ansiosi di esplorare l’universo a ogni lunghezza d’onda, comprese le onde gravitazionali previste da Einstein.

