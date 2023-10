Risparmia $ 160 sul telescopio Celestron StarSense Explorer DX 130AZ durante l'Amazon Prime Day 2023

Il telescopio Celestron StarSense Explorer DX 130AZ è attualmente in vendita con uno sconto di $ 160 durante l'Amazon Prime Day 2023. Questo telescopio, che abbiamo valutato con quattro stelle su cinque nella nostra recensione, è un'opzione ideale per i principianti ed è in cima alla nostra classifica Best. Guida all'acquisto di telescopi per principianti.

Con un'apertura di 130 mm, questo telescopio è ottimo per osservare galassie, nebulose, pianeti e ammassi stellari. Viene fornito con tutti gli accessori necessari, inclusi oculari, cercatore, dock per smartphone e treppiede. Che tu abbia una certa conoscenza delle costellazioni o che tu sia un principiante assoluto, questo telescopio è semplice da usare. Puoi navigare nel cielo notturno utilizzando il cercatore a punto rosso o utilizzare il dock adattatore per smartphone per una guida automatizzata tramite l'app StarSense.

Il Celestron StarSense Explorer DX 130AZ offre potenza sufficiente per visualizzare gli oggetti celesti preferiti come Giove e Saturno. Questa è una grande opportunità per ottenere un telescopio adatto ai principianti a un prezzo scontato.

Per ulteriori informazioni su altre offerte e sconti sui telescopi durante l'Amazon Prime Day 2023, visita il nostro hub Amazon Prime Day.