Gli archeologi scoprono un antico cranio con segni di trauma violento e possibile tumore al cervello

Gli archeologi in Spagna hanno fatto una scoperta interessante durante una spedizione speleologica: un teschio di epoca romana con prove di traumi violenti e un potenziale tumore al cervello. Il teschio, risalente al periodo compreso tra il 258 e il 409 d.C., apparteneva a un uomo che probabilmente morì tra i 30 ei 40 anni. L'esterno del cranio mostrava tre lesioni causate da violenti attacchi prima della sua morte. Tuttavia, i ricercatori hanno anche scoperto una lesione interna che potrebbe essere un meningioma, un tipo di tumore al cervello.

L'autore principale Daniel Rodríguez-Iglesias, archeologo del Centro nazionale spagnolo di ricerca per l'evoluzione umana, ha sottolineato l'importanza della scoperta per comprendere la salute delle popolazioni del passato e la loro qualità di vita di fronte a tali condizioni. Utilizzando la tomografia microcomputerizzata (microCT), i ricercatori hanno creato un modello 3D del cranio, che ha rivelato che le lesioni superficiali erano probabilmente il risultato di un trauma violento piuttosto che di una caduta accidentale.

La lesione interna, che somigliava a un meningioma per posizione, dimensione e forma, potrebbe potenzialmente essere il primo caso noto di questo tipo di tumore al cervello in un campione archeologico della penisola iberica. Tuttavia, c’è qualche incertezza attorno a questa interpretazione. Christian Meyer, capo dell’OsteoARC in Germania, ha espresso scetticismo riguardo al fatto che la lesione interna sia un tumore al cervello, descrivendolo come “abbastanza ambiguo”. Gli stessi autori hanno riconosciuto le sfide legate alla diagnosi dei tumori in paleopatologia.

Saranno necessarie ulteriori analisi e ricerche per determinare in modo definitivo la natura della lesione interna. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Virtual Archaeology Review, facendo luce sulle condizioni di salute e sulle capacità di sopravvivenza delle popolazioni del passato.

Definizioni:

– Paleopatologia: studio di antiche malattie e lesioni nei resti umani.

– Meningioma: un tipo di tumore che si forma nelle meningi, le membrane che rivestono il cervello e il midollo spinale.

Fonte:

– WordsSideKick.com: https://www.livescience.com/violently-attacked-man-with-brain-tumor-found.html

– Recensione di archeologia virtuale: https://revistas.upcomillas.es/index.php/virtualarchaeology/article/view/12015