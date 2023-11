Esplorando l'intersezione tra navigazione e relazioni sociali nei pipistrelli

Un recente studio condotto a Berkeley, in California, ha gettato nuova luce sul complesso funzionamento interno del cervello del pipistrello della frutta. I ricercatori hanno cercato di capire se queste affascinanti creature utilizzano diverse parti del loro cervello per navigare nell’ambiente fisico e in una rete di relazioni sociali. I risultati, pubblicati su Nature, rivelano che le cellule cerebrali responsabili del senso della posizione di un pipistrello codificano anche informazioni su altri pipistrelli nelle vicinanze, inclusa la loro identità.

Lo studio si è concentrato su un gruppo di pipistrelli della frutta egiziani che navigavano in una grotta artificiale costruita in laboratorio. I ricercatori hanno progettato una sala di volo grande quanto un soggiorno, rivestita di schiuma fonoassorbente e dotata di trespoli e frutta. Per monitorare il comportamento dei pipistrelli e misurare l'attività cerebrale, ai pipistrelli sono stati attaccati collari con accelerometri e etichette mobili. Nelle pareti della stanza erano incorporati sensori che comunicavano con i tag per registrare accuratamente i movimenti 3D dei pipistrelli. Inoltre, minuscoli elettrodi sono stati impiantati nel cervello dei pipistrelli per registrare in modalità wireless l'attivazione dei neuroni dell'ippocampo.

I ricercatori hanno scoperto che le cellule di posizionamento del pipistrello, responsabili della creazione di un sistema di navigazione interno, si attivavano in base alla posizione fisica del pipistrello nella grotta. Tuttavia, anche la presenza e l’identità di altri pipistrelli hanno influenzato l’attivazione di questi neuroni. I neuroni sembravano distinguere tra amici e conoscenti, codificando le relazioni sociali all’interno della colonia di pipistrelli. Ciò suggeriva che il sistema di navigazione dei pipistrelli avesse un duplice scopo, fungendo sia da mappa fisica che da mappa sociale.

Le implicazioni di questo studio vanno oltre i pipistrelli. L’ippocampo, la struttura cerebrale in questione, è altamente conservato nelle specie di mammiferi con vari gradi di socialità. Ciò solleva la possibilità che i circuiti di navigazione nel cervello possano registrare in modo simile l’ambiente sociale in altre specie. Il significato evolutivo di queste scoperte si estende alla comprensione del cervello sociale nei mammiferi, compreso l’uomo.

Questa ricerca non solo approfondisce la nostra comprensione del comportamento dei pipistrelli, ma fornisce anche informazioni su come gli animali integrano le relazioni sociali nelle loro capacità di navigazione. Evidenzia le complessità del cervello e le molteplici funzioni che può svolgere contemporaneamente.

FAQ

1. Perché i ricercatori hanno studiato i pipistrelli della frutta?

I ricercatori hanno scelto i pipistrelli della frutta perché sono animali altamente sociali che vivono in grandi colonie, rendendoli soggetti ideali per studiare l'intersezione tra navigazione e relazioni sociali negli animali.

2. In che modo i ricercatori hanno monitorato il comportamento dei pipistrelli?

I ricercatori hanno utilizzato collari con accelerometri e tag mobili modificati per tracciare i movimenti 3D dei pipistrelli. Questi dispositivi comunicavano con sensori installati nelle pareti della sala di volo, consentendo un monitoraggio preciso del comportamento dei pipistrelli.

3. Cosa hanno scoperto i ricercatori sull'attività cerebrale dei pipistrelli?

I ricercatori hanno scoperto che i neuroni dell’ippocampo dei pipistrelli, noti come cellule di posizione, codificavano non solo la posizione del pipistrello ma anche informazioni su altri pipistrelli nelle vicinanze, inclusa la loro identità. Ciò suggerisce che il sistema di navigazione dei pipistrelli funge sia da mappa fisica che da mappa sociale.

4. Qual è il significato di questi risultati?

Questi risultati forniscono informazioni su come gli animali integrano le relazioni sociali nelle loro capacità di navigazione. Ciò suggerisce che il cervello può svolgere più funzioni contemporaneamente e solleva interrogativi sull’evoluzione del cervello sociale nei mammiferi.

(Fonte: dominio.com)