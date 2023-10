Mascelle selvaggiamente divergenti: la storia evolutiva dei pipistrelli noctilionidi

By

Un affascinante studio pubblicato su Nature Communications rivela che un gruppo di oltre 200 specie di pipistrelli strettamente imparentati, noti come noctilionoidi, hanno sviluppato mascelle estremamente divergenti per sfruttare diverse fonti di cibo. Questi pipistrelli noctilionidi, che si trovano principalmente nei tropici americani, hanno subito drammatici adattamenti nel numero, nelle dimensioni, nella forma e nella posizione dei denti. Confrontando queste specie, i ricercatori ottengono informazioni su come i volti dei mammiferi, in particolare mascelle e denti, si sono evoluti e sviluppati nel tempo.

Lo studio, condotto da Alexa Sadier dell'Istituto di scienze evolutive di Montpellier in Francia, ha utilizzato scansioni TC e altri metodi per analizzare mascelle, premolari e molari di oltre 100 specie di pipistrelli noctilionidi. Il gruppo di ricerca ha confrontato le dimensioni relative dei denti e di altre caratteristiche craniche tra specie con preferenze alimentari diverse, facendo luce su come queste variazioni vengono generate durante lo sviluppo.

Una scoperta sorprendente dello studio è che i pipistrelli con mascelle più lunghe tendono ad avere tre premolari e tre molari su ciascun lato della mascella, in modo simile a molti mangiatori di nettare e mangiatori di insetti. D'altra parte, i pipistrelli mangiatori di frutta con mascelle più corte spesso mancano del premolare medio o del molare posteriore, o di entrambi, a causa dei vincoli di spazio. Inoltre tendono ad avere molari anteriori più larghi perché i denti iniziali che emergono in una mascella più corta diventano più grandi poiché lo spazio per i denti successivi è limitato.

I pipistrelli noctilionidi hanno sviluppato un'enorme varietà di diete in un periodo di tempo relativamente breve, circa 25 milioni di anni. Ciò solleva domande intriganti su come le loro mascelle e i loro denti si siano adattati per consentire cambiamenti dietetici così rapidi. Sebbene i fattori scatenanti esatti di questa frenesia di adattamento alimentare rimangano sconosciuti, è affascinante notare che i pipistrelli noctilionidi ora consumano insetti, frutta, nettare, pesce e sangue, compresi i famigerati pipistrelli vampiri.

Studiando l'evoluzione delle mascelle e dei denti dei pipistrelli, i ricercatori sperano di comprendere meglio i processi biologici fondamentali che governano la crescita, la forma e le dimensioni dei denti nei mammiferi. Questo aspetto dello sviluppo dei denti non è ancora del tutto compreso, poiché studi precedenti si erano concentrati principalmente sui topi, che hanno strutture dentali diverse rispetto ai pipistrelli e agli esseri umani.

Il progetto in corso guidato da Sadier e dal suo team continuerà a svelare i misteri dell’evoluzione dentale dei mammiferi e contribuirà alla nostra comprensione di come l’evoluzione modella le varie caratteristiche dei mammiferi. Indagando i modelli genetici e di sviluppo che controllano lo sviluppo dei denti nei pipistrelli, questa ricerca promette di fornire preziose informazioni nel campo più ampio della biologia evolutiva e nei processi che hanno plasmato il regno animale.