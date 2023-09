Il test di scoppio: progressi nella progettazione dei moduli della stazione spaziale

Sierra Space, una società con sede in Colorado, ha recentemente condotto un test di scoppio, facendo esplodere deliberatamente un nuovo progetto per un modulo gonfiabile che verrà utilizzato per il successore della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il test di scoppio è fondamentale per testare i limiti del progetto del modulo prima che venga lanciato nello spazio. Il modulo, creato in collaborazione con la società ILC Dover con sede nel Delaware, utilizza tessuti cuciti e intrecciati, principalmente Vectran, che diventano rigidi quando gonfiati.

Sierra Space punta ad avere il modulo, chiamato LIFE (Large Integrated Flessibile Ambiente), pronto entro il 2030 per la stazione spaziale Orbital Reef, un progetto guidato da Blue Origin di Jeff Bezos e finanziato dalla NASA. Inoltre, Sierra prevede di fornire una nave chiamata Dream Chaser, in grado di trasportare sia merci che equipaggio, per supportare la stazione spaziale. I recenti risultati dei test di scoppio hanno mostrato un margine del 33% rispetto allo standard di certificazione per un modulo a grandezza naturale, segnando un miglioramento significativo rispetto ai progetti precedenti.

Il test di scoppio è uno dei numerosi test eseguiti da Sierra Space sui propri prototipi LIFE. Oltre ai test di scoppio, sono stati condotti test di creep, sottoponendo i moduli a periodi prolungati di pressioni superiori al normale. Tutti questi test hanno avuto luogo presso il Marshall Space Flight Center della NASA e sono stati fondamentali per far avanzare la progettazione del modulo.

La NASA, riconoscendo la necessità che le future stazioni spaziali sostituiscano la ISS, ha finanziato lo sviluppo di strutture commerciali. Anche Axiom Space, un’altra società con sede a Houston, ha siglato un accordo per creare i propri moduli della stazione spaziale, che saranno collegati alla ISS a partire dal 2026.

Per ridurre al minimo qualsiasi divario nella disponibilità della ricerca tra la ISS e le nuove stazioni spaziali, la NASA sta lavorando attivamente a un piano di transizione biennale. L’Ufficio per le politiche scientifiche e tecnologiche della Casa Bianca ha pubblicato una strategia con le misure proposte per questa transizione, con l’obiettivo di garantire la continuazione della ricerca scientifica cruciale nello spazio.

Il test di scoppio condotto da Sierra Space rappresenta un progresso significativo nella progettazione dei moduli della stazione spaziale. Con gli sforzi continui da parte di aziende come Sierra Space e Axiom Space, il futuro dell’esplorazione spaziale e della ricerca scientifica nello spazio sembra promettente.

