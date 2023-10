Il potere dei sistemi gonfiabili nel plasmare il futuro dell’esplorazione spaziale

Nel tentativo di rivoluzionare le missioni spaziali e ridurre i costi associati all’invio di carichi utili ai corpi celesti, la NASA ha lanciato la Breakthrough, Innovative, and Game-Changing (BIG) Idea Challenge. Questo concorso annuale invita gli studenti innovatori a sviluppare concetti che possano apportare benefici alle future missioni umane sulla Luna e oltre. Il tema della sfida di quest'anno è "Sistemi gonfiabili per operazioni lunari", che ha il potenziale per ridurre significativamente la massa e il volume stivato dei carichi utili.

La BIG Idea Challenge è sponsorizzata dalla Space Technology Mission Directorate (STMD) della NASA ed è uno sforzo di collaborazione tra il suo programma Game Changing Development e l'Office of STEM Engagement dell'agenzia. Gestita congiuntamente dal National Institute of Aerospace (NIA) e dal Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (JHUAPL), la sfida incoraggia gruppi di 5-25 studenti e i loro consulenti di facoltà a presentare proposte. I contendenti più promettenti verranno selezionati come finalisti per ulteriori sviluppi.

Decenni di crescita e sviluppo dei viaggi spaziali non hanno eliminato le maggiori sfide affrontate dalle missioni con equipaggio: le limitazioni di volume e massa. L’equazione del razzo continua a governare i lanci, richiedendo razzi più grandi con serbatoi di propellente più pesanti per carichi utili maggiori. Ciò ha creato la necessità di meccanismi di dispiegamento complessi e di assemblaggio in loco per grandi strutture sulla superficie lunare o marziana.

La NASA ha esplorato varie soluzioni a questa sfida, come l’utilizzo dell’In-Situ Resource Utilization (ISRU) per sfruttare le risorse locali per i materiali da costruzione e le esigenze degli astronauti. Un altro approccio ingegnoso prevede l’implementazione di grandi sistemi gonfiabili che possono essere inseriti saldamente nelle carenature del carico utile. Una volta giunte a destinazione, queste strutture gonfiabili si espandono fino a diventare molte volte il loro volume stivato.

I sistemi gonfiabili, abbinati a tessuti avanzati e irrigidimento della pressione interna, forniscono habitat robusti e protezione ambientale dalle condizioni extraterrestri. La BIG Idea Challenge 2024 incarica team di livello universitario di progettare habitat che incorporino componenti gonfiabili, che vanno da torri e portali a robotica morbida e rifugi temporanei. Sfruttando la creatività di questi studenti innovatori, la NASA mira a scoprire nuove soluzioni per la futura esplorazione dello spazio.

I finalisti saranno selezionati sulla base delle valutazioni delle loro proposte e degli scenari di missione che incorporano sistemi gonfiabili. I team selezionati riceveranno un compenso per le spese relative ad hardware, materiali, apparecchiature di test e software. Nel corso dei prossimi nove mesi, questi team svilupperanno, perfezioneranno e testeranno ulteriormente le loro proposte, culminando in una revisione della progettazione tecnica in occasione dell'annuale BIG Idea Forum del prossimo autunno.

Incoraggiando il coinvolgimento del mondo accademico, la NASA riconosce l'importanza dei team di livello universitario nello spingere i confini della creatività e della preparazione tecnologica. Le loro idee potrebbero avere un profondo impatto sugli sforzi di esplorazione spaziale sia su scala micro che macro.

La BIG Idea Challenge 2024 migliora la Lunar Forge Challenge in corso, in cui gli studenti erano incaricati di progettare tecnologie che consentano la produzione di infrastrutture lunari utilizzando metalli derivati ​​dall'ISRU. Questi sforzi sono in linea con la visione della NASA di creare infrastrutture permanenti sulla Luna, che non solo faciliteranno l’esplorazione e la ricerca lunare, ma apriranno anche la strada a future missioni su Marte e oltre.

Se sei interessato a partecipare alla BIG Ideas Challenge 2024, visita il sito web di BIG Idea all'indirizzo bigidea.nianet.org per saperne di più sul concorso e su come partecipare.

FAQ

Cos'è la BIG Idea Challenge?

La BIG Idea Challenge è una competizione annuale lanciata dalla NASA per incoraggiare gli studenti innovatori a sviluppare concetti che possano apportare benefici alle future missioni umane sulla Luna e oltre. L’obiettivo è trovare soluzioni innovative per ridurre i costi e le limitazioni associati all’invio di carichi utili nello spazio.

Qual è il tema della BIG Idea Challenge 2024?

Il tema della BIG Idea Challenge 2024 è “Sistemi gonfiabili per operazioni lunari”. I partecipanti hanno il compito di progettare habitat che incorporino componenti gonfiabili, che possono ridurre significativamente la massa e il volume stivato dei carichi utili inviati sulla Luna.

Come vengono valutate le proposte?

Un gruppo di esperti della NASA e del settore valuta le proposte e gli scenari di missione presentati dai team partecipanti. Le valutazioni considerano la fattibilità, la creatività e il potenziale impatto dei concetti proposti.

Cosa succede ai finalisti selezionati?

I cinque-otto finalisti della BIG Idea Challenge ricevono uno stipendio per coprire le spese relative a hardware, materiali, apparecchiature di test, software e altro ancora. Trascorrono i successivi nove mesi perfezionando le loro proposte, testando le loro idee e documentando i risultati. Presentano anche i loro concetti all'annuale BIG Idea Forum.

Perché il coinvolgimento del mondo accademico è importante nell'esplorazione spaziale?

Le istituzioni accademiche svolgono un ruolo cruciale nello ampliare i confini della creatività e della disponibilità tecnologica. I team a livello collegiale hanno il potenziale per contribuire con idee innovative e dimostrare la fattibilità delle nuove tecnologie. Le loro idee possono essere inserite negli sforzi di sviluppo tecnologico, facendo avanzare l’esplorazione dello spazio sia su piccola che su larga scala.