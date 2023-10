La missione Psyche della NASA sull'asteroide è stata ritardata a causa delle condizioni meteorologiche avverse

Il lancio della missione Psyche della NASA sull'asteroide è stato rinviato a venerdì mattina a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Originariamente previsto per giovedì, la finestra di lancio della missione è stata ritardata per tenere conto delle tempeste in arrivo dal Golfo del Messico. La decisione è stata presa dopo che una conferenza stampa pre-lancio di mercoledì ha rivelato previsioni meteorologiche fosche per giovedì mattina, con solo il 20% di possibilità di condizioni favorevoli.

Arlena Moses, ufficiale meteorologica di lancio della US Space Force, ha spiegato le preoccupazioni riguardo al tempo tempestoso e ai forti venti attesi nella zona. Le squadre di missione hanno deciso di ritardare il lancio fino a venerdì, con una probabilità del 50% di condizioni favorevoli. Sabato presenta anche un’opportunità di backup con condizioni di lancio simili. La decisione di ritardare potrebbe anche essere influenzata dalle limitazioni del razzo Falcon Heavy, poiché ha limitati tentativi di riciclo del lancio prima di richiedere la manutenzione.

La missione Psiche mira ad esplorare un asteroide metallico con lo stesso nome situato nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. Gli scienziati ritengono che Psiche possa essere il nucleo esposto di un protopianeta e questa missione aiuterà a raccogliere maggiori informazioni sulla sua composizione. La finestra di lancio della missione si estende fino al 25 ottobre, offrendo molteplici opportunità per un lancio di successo.

Fonte: non fornita