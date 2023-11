Memoria batterica: come i microbi usano il ferro per trasmettere strategie

Gli scienziati dell’Università del Texas ad Austin hanno fatto una scoperta interessante: i batteri hanno la capacità di creare ricordi, proprio come fanno gli esseri umani, per attivare comportamenti specifici. Queste memorie possono essere tramandate di generazione in generazione e svolgono un ruolo cruciale nella formazione di infezioni pericolose e nello sviluppo della resistenza agli antibiotici.

In uno studio pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences, i ricercatori si sono concentrati specificamente sui batteri E. coli e sul loro utilizzo dei livelli di ferro per immagazzinare informazioni. Hanno scoperto che le cellule batteriche con livelli più bassi di ferro erano più brave a sciamare, mentre i batteri che formavano biofilm avevano livelli di ferro più alti. Quelli con livelli di ferro equilibrati hanno mostrato tolleranza agli antibiotici. Queste “ricordi di ferro” persistettero per almeno quattro generazioni prima di scomparire alla settima generazione.

Sebbene i batteri non abbiano cervello o sistema nervoso, possono raccogliere informazioni dal loro ambiente e immagazzinarle per un uso futuro. Souvik Bhattacharyya, l'autore principale dello studio, spiega che i batteri possono trarre vantaggio dall'accesso rapido alle informazioni archiviate se incontrano frequentemente un ambiente particolare.

Il ferro, essendo uno degli elementi più abbondanti sulla Terra, svolge un ruolo fondamentale nei processi cellulari. I ricercatori suggeriscono che bassi livelli di ferro innescano le memorie batteriche per formare uno sciame migratorio in rapido movimento, mentre alti livelli di ferro indicano un ambiente adatto alla formazione di un biofilm.

Questa comprensione della memoria batterica apre nuove possibilità per prevenire e combattere le infezioni batteriche. Prendendo di mira i livelli di ferro, che sono essenziali per la virulenza, i ricercatori possono sviluppare terapie per interrompere le strategie batteriche e renderle più suscettibili al trattamento.

In conclusione, questo studio evidenzia l’affascinante capacità dei batteri di immagazzinare e trasmettere ricordi alle generazioni future. Svelando i meccanismi alla base del comportamento batterico, gli scienziati stanno svelando potenziali strategie per combattere le infezioni batteriche e affrontare la resistenza agli antibiotici.

FAQ

Cosa sono le memorie batteriche?

Le memorie batteriche sono le informazioni immagazzinate a cui i batteri possono accedere e utilizzare per attivare comportamenti specifici in risposta agli stimoli ambientali.

In che modo i batteri immagazzinano i ricordi?

I batteri immagazzinano i ricordi utilizzando elementi chimici comuni, come il ferro, per codificare e trasmettere informazioni alla loro progenie nelle generazioni successive.

Che ruolo gioca il ferro nella memoria batterica?

I livelli di ferro nelle cellule batteriche agiscono come un fattore chiave nella conservazione e nell’accesso ai ricordi. Le cellule batteriche con livelli di ferro più bassi sono più brave a sciamare, mentre quelle con livelli di ferro più alti formano biofilm. Livelli equilibrati di ferro sono associati alla tolleranza agli antibiotici.

In che modo la comprensione della memoria batterica può avvantaggiarci?

Comprendere la memoria batterica apre possibilità per lo sviluppo di terapie mirate per interrompere le strategie batteriche e combattere le infezioni. Manipolando i livelli di ferro, i ricercatori possono potenzialmente rendere i batteri più suscettibili al trattamento.