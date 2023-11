Un nuovo studio esplora la capacità di memoria dei batteri e il suo impatto sulla resistenza agli antibiotici

Uno studio innovativo condotto dai ricercatori dell’Università del Texas ad Austin ha scoperto un aspetto affascinante del comportamento dei batteri: la presenza di “memorie” che influenzano in modo significativo le loro strategie, compresa la loro capacità di resistere agli antibiotici e di formare sciami batterici. Questa scoperta fornisce nuove informazioni sulla lotta alle infezioni pericolose, in particolare quelle causate da ceppi resistenti agli antibiotici.

Contrariamente alle memorie umane, le memorie dei batteri funzionano più come l’archiviazione delle informazioni nei computer. Il gruppo di ricerca ha scoperto che i batteri E. coli utilizzano i livelli di ferro come meccanismo per conservare le informazioni sul loro ambiente e sui loro comportamenti. Queste memorie possono essere attivate e tramandate alle generazioni successive in risposta a stimoli specifici.

L'autore principale Souvik Bhattacharyya, un ricercatore all'inizio della carriera presso il Dipartimento di Bioscienze Molecolari, ha spiegato che le variazioni dei livelli di ferro all'interno delle cellule batteriche sono strettamente legate a diversi modelli comportamentali. I batteri con livelli di ferro più bassi hanno mostrato capacità di sciamare migliorate, mentre quelli che formano biofilm – tappeti densi e appiccicosi sulle superfici – hanno mostrato livelli di ferro più alti. Sorprendentemente, queste “ricordi di ferro” durano fino a quattro generazioni prima di svanire alla settima.

Le implicazioni di questa scoperta vanno oltre la curiosità scientifica. Comprendere e manipolare queste memorie batteriche a base di ferro ha un potenziale significativo per applicazioni mediche e ambientali. Bhattacharyya ha sottolineato che i livelli di ferro fungono da valido bersaglio per le terapie, poiché il ferro svolge un ruolo cruciale nella virulenza delle infezioni batteriche. Sviluppando strategie innovative per decodificare e influenzare queste memorie, i ricercatori potrebbero rivoluzionare la prevenzione e il trattamento delle infezioni batteriche, in particolare quelle che coinvolgono ceppi resistenti agli antibiotici.

Inoltre, questa ricerca fa luce sulla profonda connessione tra il ferro e l’evoluzione della vita sulla Terra. Bhattacharyya ha osservato che il ferro è determinante nelle prime fasi della vita cellulare e rimane fondamentale per numerosi processi cellulari. Scoprendo il ruolo fondamentale svolto dal ferro nel comportamento batterico e nel contesto più ampio della vita, gli scienziati acquisiscono una profonda comprensione del significato evolutivo di questa scoperta.

In sintesi, la ricerca dell'Università del Texas ad Austin rappresenta un passo avanti significativo nella comprensione del comportamento dei batteri. Svelando i misteri delle memorie dei batteri e il loro rapporto con il ferro, gli scienziati aprono la strada ad approcci innovativi per combattere le infezioni batteriche e affrontare la crescente preoccupazione della resistenza agli antibiotici.

