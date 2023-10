I ricercatori scoprono batteri che potrebbero rivoluzionare il riciclaggio della plastica

Gli scienziati della Northwestern University hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nel campo del riciclaggio della plastica. La loro ricerca, pubblicata su Nature Chemical Biology, rivela l’esistenza di un batterio chiamato Comamonas testosteroni che ha la notevole capacità di consumare la plastica. Questa scoperta offre un barlume di speranza nella battaglia globale contro i rifiuti di plastica.

Ogni anno vengono prodotte l’incredibile cifra di 380 milioni di tonnellate di plastica, di cui quasi la metà è monouso. Sfortunatamente, meno del 5% di tutta la plastica viene effettivamente riciclata, con conseguenti danni ambientali significativi. I rifiuti di plastica spesso finiscono nelle discariche e impiegano secoli per decomporsi.

A differenza delle soluzioni precedenti che richiedevano complesse modifiche ingegneristiche, Comamonas testosteroni è naturalmente incline a consumare plastica. Ciò lo rende un candidato ideale per operazioni di riciclaggio della plastica su larga scala, rivoluzionando potenzialmente il settore. Sfruttando il vorace appetito dei batteri per il carbonio rilasciato durante il processo di decomposizione, potremmo aumentare significativamente i tassi di riciclaggio della plastica.

Inoltre, i ricercatori hanno anche scoperto che questo batterio ha la capacità di trasformare la plastica digerita in diversi polimeri. Questo entusiasmante sviluppo apre nuove possibilità per la produzione di plastica biodegradabile, riducendo la nostra dipendenza dalle sostanze chimiche a base di petrolio.

Sebbene il batterio non venga attualmente utilizzato negli impianti di riciclaggio, ulteriori ricerche e sviluppi potrebbero aprire la strada alla sua integrazione in operazioni su larga scala in futuro. La promessa di Comamonas testosteroni di cambiare le regole del gioco nel riciclaggio della plastica dà speranza agli sforzi in corso per affrontare la crisi dei rifiuti di plastica.

FAQ:

D: Come si chiamano i batteri scoperti dai ricercatori?

R: Il batterio si chiama Comamonas testosteroni.

D: In che modo questi batteri contribuiscono agli sforzi di riciclaggio della plastica?

R: I batteri hanno la capacità di consumare la plastica, rendendola un candidato ideale per l’uso negli impianti di riciclaggio.

D: Questi batteri possono trasformare la plastica in diversi polimeri?

R: Sì, i batteri hanno il potenziale per convertire la plastica digerita in diversi polimeri, aprendo nuove possibilità per la plastica biodegradabile.

D: Questi batteri vengono attualmente utilizzati negli impianti di riciclaggio?

R: No, il batterio non è ancora utilizzato negli impianti di riciclaggio, ma ha un potenziale promettente per applicazioni future.