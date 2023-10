Un nuovo metodo utilizza i batteri per estrarre elementi delle terre rare per tecnologie energetiche pulite

Gli scienziati della Cornell University hanno scoperto un nuovo modo per estrarre e utilizzare un batterio chiamato Shewanella oneidensis dal lago Oneida nello stato di New York. Questo batterio ha un’affinità con gli elementi delle terre rare, come i lantanidi, che sono essenziali per le tecnologie energetiche pulite e rinnovabili. Il metodo, chiamato bioassorbimento, consente ai batteri di elaborare i metalli delle terre rare in modo più rispettoso dell’ambiente rispetto agli attuali metodi di estrazione. Il bioassorbimento non richiede l’uso di sostanze chimiche aggressive, che spesso sono cancerogene e dannose per l’ambiente.

Secondo Buz Barstow, professore di ingegneria biologica e ambientale alla Cornell University e ricercatore capo del progetto, questa nuova tecnologia consente un processo scalabile ed ecologico per separare i singoli lantanidi. Può essere utilizzato nei paesi avanzati con rigorose normative ambientali, impedendo l’esternalizzazione dei problemi ambientali ai paesi meno sviluppati. L'attuale metodo di estrazione con solvente prevede l'uso di solventi organici che sono cancerogeni e dannosi per l'ambiente. Richiede inoltre grandi quantità di estraenti e lunghi processi di separazione, che portano a potenziali problemi di perdite.

Questa ricerca contribuisce a un campo crescente di approcci biologici all’estrazione degli elementi delle terre rare. Anche altri ricercatori, come Joey Cotruvo della Penn State e Cecilia Martinez-Gomez della UC Berkeley, stanno lavorando su approcci biologici alla separazione. Tuttavia, il bioassorbimento offre alcuni vantaggi, come una specificità inferiore e una rimozione più semplice degli elementi delle terre rare dall’agente assorbente, rendendolo un processo potenzialmente più veloce e scalabile. Il bioassorbimento elimina inoltre la necessità di purificazione, poiché richiede solo biomassa, che può essere facilmente coltivata senza ulteriori fasi di purificazione.

I ricercatori prevedono applicazioni commerciali per questa tecnologia nel prossimo futuro. Una società chiamata Reegen, fondata dai ricercatori coinvolti nel progetto, mira a commercializzare questa tecnologia insieme ad altri metodi per ingegnerizzare i microbi per estrarre elementi delle terre rare. Questo sviluppo offre un’alternativa più sostenibile ed efficiente all’attuale dominio della Cina nella produzione di metalli delle terre rare, che ha provocato gravi problemi di inquinamento dell’acqua e del suolo.

Fonte: Cornell University, Yale School of the Environment