Micaela Robson rivoluziona i viaggi spaziali con i mattoni batterici

Micaela Robson, una pionieristica studentessa laureata presso il Dipartimento di Biologia vegetale e microbica, si sta imbarcando in una ricerca innovativa che ha il potenziale per trasformare il futuro dei viaggi spaziali. In qualità di ricercatore per il North Carolina Space Grant, Robson sta guidando un progetto che esplora l’uso dei batteri per costruire infrastrutture biologiche nello spazio – un’impresa audace e ambiziosa.

Il nucleo della ricerca di Robson risiede nell'utilizzo di un processo chiamato precipitazione di carbonati indotta da microbi (MICP) per creare materiali da costruzione. Questo processo prevede lo sfruttamento del potere dei batteri per produrre una sostanza simile al calcare nota come precipitazione di carbonato di calcio. Utilizzando questa sostanza naturale, diventa possibile incollare insieme le particelle e generare robusti “bio-mattoni” che fungono da solide superfici di atterraggio e strutture edilizie in ambienti extraterrestri.

Tradizionalmente, gli ingegneri geotecnici sulla Terra utilizzano il MICP per scopi di costruzione. Tuttavia, Robson ha riconosciuto il potenziale per adattare questa tecnica alle applicazioni spaziali. Ha scoperto che l'idrolisi dell'urea, un processo metabolico comunemente utilizzato nella MICP, può essere potenziato da alcuni batteri presenti nelle colture di grano. Questi batteri hanno una notevole capacità di consumare ammoniaca, un importante sottoprodotto del processo di idrolisi dell’urea, rendendolo più sicuro e sostenibile per l’uso nello spazio.

Introducendo questi batteri che consumano ammoniaca nel processo MICP per le missioni spaziali, Robson mira a raggiungere due obiettivi principali. In primo luogo, cerca di eliminare il rilascio di ammoniaca tossica, che sarebbe pericolosa per gli astronauti. In secondo luogo, spera di ottimizzare il sistema in modo che sia necessario aggiungere meno urea, rendendo così il processo più efficiente ed economico.

Le potenziali implicazioni della ricerca di Robson vanno ben oltre la creazione di strutture robuste nello spazio. Questo approccio innovativo affronta anche due problemi critici: la gestione dei rifiuti e la produzione alimentare. L'urea, un componente dei rifiuti umani, può essere utilizzata come una risorsa preziosa per nutrire le piante. Attraverso il ciclo dell’azoto, i biomattoni creati dai batteri possono aiutare a coltivare colture con risorse limitate, fornendo sostentamento per la futura esplorazione dello spazio e potenzialmente anche sostenendo la vita umana.

Il progetto di Robson, intitolato “Biomateriali per missioni spaziali – Valutazione del ciclo dell’azoto della precipitazione di carbonati indotta da microbi nel simulante del suolo lunare”, è iniziato a giugno sotto gli auspici della NC Space Grant. Con risultati promettenti, la sua ricerca apre la strada a un futuro in cui le infrastrutture biobased e l’utilizzo sostenibile delle risorse svolgono un ruolo vitale nei viaggi spaziali.

FAQ:

D: Cos'è la precipitazione di carbonati indotta microbicamente (MICP)?

R: MICP è un processo in cui i batteri producono una sostanza simile al calcare chiamata precipitazione di carbonato di calcio, che può essere utilizzata per creare materiali robusti.

D: In che modo i batteri contribuiscono ai viaggi nello spazio?

R: I batteri possono essere sfruttati per produrre bio-mattoni, che servono come materiali da costruzione per le infrastrutture negli ambienti spaziali.

D: Cos'è l'idrolisi dell'urea?

R: L'idrolisi dell'urea è un processo metabolico in cui i batteri scompongono l'urea in ammoniaca e carbonato.

D: In che modo la ricerca di Micaela Robson affronta i rifiuti e la produzione alimentare nello spazio?

R: Utilizzando i batteri per consumare ammoniaca e riutilizzando l'urea, la ricerca di Robson consente la creazione di un sistema di riciclaggio dell'azoto che massimizza l'utilizzo delle risorse nello spazio, compreso l'utilizzo dei rifiuti umani per la crescita delle piante.