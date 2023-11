Percezione straordinaria dei bambini del loro corpo e dell'ambiente circostante

By

Un recente studio condotto dall’Università di Birmingham ha scoperto che i bambini di appena quattro mesi possiedono una notevole capacità di comprendere come i loro corpi interagiscono con il mondo che li circonda. Questa ricerca innovativa condotta dal Birmingham BabyLab getta nuova luce sullo sviluppo dell’autoconsapevolezza nei neonati e mette in luce le loro innate capacità cognitive.

Lo studio ha coinvolto esperimenti con bambini di età compresa tra quattro e otto mesi. Ai bambini veniva presentata una palla su uno schermo che si avvicinava o si allontanava da loro. Sorprendentemente, quando la palla si avvicinava al punto più vicino sullo schermo, i bambini avvertivano una piccola vibrazione sulle loro mani. L'attività cerebrale è stata attentamente monitorata durante questi esperimenti e i risultati sono stati davvero affascinanti.

I risultati hanno mostrato che anche a soli quattro mesi, i bambini mostravano un’attività cerebrale somatosensoriale (tattile) aumentata quando un tocco era preceduto da un oggetto che si muoveva verso di loro. Ciò suggerisce che i bambini possiedono una capacità naturale di percepire l’ambiente circostante e di comprendere come i loro corpi interagiscono con lo spazio che li circonda. Questo concetto è noto come spazio peripersonale e svolge un ruolo cruciale nel loro sviluppo iniziale.

La dottoressa Giulia Orioli, ricercatrice capo e ricercatrice in psicologia presso l'Università di Birmingham, ha spiegato che i risultati indicano la capacità dei bambini di stabilire connessioni tra ciò che vedono e ciò che sentono. Ciò significa che anche prima che i bambini imparino a raggiungere gli oggetti, il loro cervello multisensoriale è cablato per comprendere lo spazio intorno a loro e il modo in cui i loro corpi interagiscono con esso.

Lo studio ha anche esaminato il modo in cui i bambini più grandi, all’età di otto mesi, reagivano ai tocchi inaspettati. È interessante notare che, quando il tocco delle loro mani seguiva l'allontanamento della palla sullo schermo, la loro attività cerebrale mostrava segni di sorpresa. Ciò suggerisce che man mano che i bambini avanzano nel loro primo anno di vita, il loro cervello sviluppa una consapevolezza più sofisticata della posizione del proprio corpo in relazione all’ambiente circostante.

Questi risultati, pubblicati su Scientific Reports nel novembre 2023, forniscono preziosi spunti sullo sviluppo iniziale dell’autoconsapevolezza nei neonati. Come ha osservato il professor Andrew Bremner, psicologo dello sviluppo, lo studio dimostra che i bambini costruiscono una comprensione più avanzata di come i loro corpi esistono nello spazio che li circonda mentre continuano a crescere ed esplorare il mondo.

FAQ

1. I bambini di quattro mesi riescono a capire come il loro corpo interagisce con l'ambiente circostante?

Sì, secondo uno studio condotto dal Birmingham BabyLab dell'Università di Birmingham, i bambini di appena quattro mesi possiedono la straordinaria capacità di comprendere come i loro corpi interagiscono con il mondo che li circonda. Ciò suggerisce che i bambini hanno una capacità naturale di percepire ciò che li circonda e di comprendere la relazione del loro corpo con lo spazio che li circonda.

2. Cos'è lo spazio peripersonale?

Lo spazio peripersonale si riferisce alla regione dello spazio che circonda immediatamente il corpo di un individuo. Rappresenta l'area all'interno della quale possono interagire con gli oggetti ed è fondamentale per la loro percezione e consapevolezza del mondo esterno.

3. Come cambia la consapevolezza dei bambini riguardo alla posizione del proprio corpo man mano che crescono?

Lo studio ha rivelato che man mano che i bambini avanzano nel loro primo anno di vita, il loro cervello sviluppa una consapevolezza più sofisticata della posizione del proprio corpo in relazione all'ambiente circostante. I bambini più grandi, a otto mesi di età, hanno mostrato segni di sorpresa quando sono stati toccati dopo aver visto l’oggetto allontanarsi da loro su uno schermo. Ciò suggerisce una comprensione più profonda della posizione e del movimento del loro corpo all'interno del loro ambiente mentre continuano a svilupparsi.