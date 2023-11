Una nuova ricerca rivela il senso precoce del corpo e dello spazio nei bambini

Uno studio innovativo condotto dall’Università di Birmingham ha scoperto che i bambini di appena quattro mesi possiedono la capacità di percepire il proprio corpo in relazione allo spazio che li circonda. La ricerca, pubblicata oggi su Scientific Reports, fornisce preziose informazioni sullo sviluppo dell’autoconsapevolezza nei neonati.

Nello studio, gli esperti del Birmingham BabyLab hanno esposto i bambini a una palla in movimento su uno schermo che si avvicinava o si allontanava da loro. Quando la palla si avvicinava ai bambini sullo schermo, questi venivano sottoposti a una leggera vibrazione (chiamata "tocco") sulle loro mani, mentre la loro attività cerebrale veniva monitorata. La raccolta dei dati ha avuto luogo presso Goldsmiths, Università di Londra.

I risultati indicano che già a partire dai quattro mesi di età, i bambini mostrano un’intensa attività cerebrale nella regione somatosensoriale (tattile) quando un tocco segue un oggetto che si muove verso di loro. Ciò suggerisce che anche prima che imparino a raggiungere gli oggetti, il cervello dei bambini è già predisposto per stabilire connessioni tra stimoli visivi e sensazioni tattili, consentendo loro di comprendere la loro interazione con lo spazio circostante. Questo fenomeno è spesso noto come spazio peripersonale.

La dottoressa Giulia Orioli, ricercatrice capo dell’Università di Birmingham, spiega: “Il nostro studio dimostra che nella prima infanzia, i bambini possiedono la capacità intrinseca di percepire e comprendere la propria presenza corporea nello spazio che li circonda. Da adulti, utilizziamo più sensi per discernere la nostra posizione nello spazio e prevedere le nostre interazioni con gli oggetti. La scoperta che i bambini mostrano queste abilità in una fase così precoce solleva domande interessanti sulla misura in cui queste abilità vengono apprese o innate”.

Lo studio ha anche esplorato il modo in cui i bambini più grandi, intorno agli otto mesi, reagiscono ai tocchi inaspettati. Quando il tocco era preceduto dall'allontanamento della palla sullo schermo, l'attività cerebrale dei bambini mostrava segni di sorpresa. Il professor Andrew Bremner, specialista in psicologia dello sviluppo, osserva: “Questa osservazione delle risposte di sorpresa nei bambini più grandi suggerisce che il tocco era inaspettato a causa della direzione visiva del movimento dell'oggetto. Ciò indica che man mano che i bambini avanzano nel loro primo anno, il loro cervello in via di sviluppo acquisisce una consapevolezza più sofisticata della propria esistenza corporea nell’ambiente circostante”.

In ulteriori indagini, i ricercatori intendono coinvolgere partecipanti di diverse età, compresi individui sia più giovani che più anziani. Esaminando l'attività cerebrale negli adulti, sperano di far luce sulla traiettoria dello sviluppo delle capacità multisensoriali dei bambini. Inoltre, mirano ad accertare se i neonati mostrano già i primi segni di queste capacità.

Il dottor Orioli conclude evidenziando le sfide legate allo studio dei neonati ma esprime ottimismo riguardo alle potenziali scoperte: “Lavorare con i neonati pone sfide uniche poiché trascorrono la maggior parte del loro tempo dormendo e mangiando. Tuttavia, stiamo facendo progressi nella ricerca su questa fascia di età, e sarà davvero affascinante determinare se i bambini di soli pochi giorni possiedono una consapevolezza rudimentale del loro corpo nello spazio. Se così fosse, potremmo scrutare le origini della coscienza umana”.

FAQ

D: Cos’è lo spazio peripersonale?

Lo spazio peripersonale si riferisce all'area immediatamente circostante il corpo di un individuo, all'interno della quale percepisce e interagisce con gli oggetti.

D: I bambini nascono con un senso di autoconsapevolezza?

Mentre l’autoconsapevolezza continua a svilupparsi durante l’infanzia e la prima infanzia, la ricerca suggerisce che i bambini mostrano i primi segni di autoconsapevolezza, come riconoscere il proprio riflesso, a partire dai 18 mesi di età circa.

D: In che modo i ricercatori misurano l'attività cerebrale nei neonati?

I ricercatori in genere utilizzano tecniche non invasive come l’elettroencefalografia (EEG) per misurare l’attività cerebrale nei neonati. L'EEG utilizza elettrodi posizionati sul cuoio capelluto per rilevare i segnali elettrici generati dal cervello.