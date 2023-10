La migliore visione di un'eclissi solare in Canada: i colombiani britannici si preparano

I colombiani britannici si divertiranno questo fine settimana poiché avranno probabilmente la migliore vista in Canada di un'eclissi solare. Sabato mattina, la terra, il sole e la luna si allineeranno in modo tale che il sole sembrerà svanire dietro la luna, lasciando solo un “anello di fuoco”. Mentre alcune parti del mondo sperimenteranno un diverso tipo di eclissi, i colombiani britannici avranno l’opportunità di assistere a un’eclissi solare parziale, con quasi il 75% del sole che dovrebbe svanire da Vancouver.

L'eclissi sarà visibile dalle 8:08 alle 10:38, con il picco alle 9:20. Anche le zone interne e orientali della provincia subiranno il fenomeno, anche se i tempi e l'entità della scomparsa del sole saranno variabili. leggermente diverso per loro.

La copertura nuvolosa può rappresentare una sfida per l'osservazione dell'eclissi, ma se le condizioni lo consentono, l'Università della British Columbia ospiterà un evento di osservazione e fornirà occhiali per l'osservazione solare. Fissare direttamente l'eclissi può causare gravi danni agli occhi, quindi è importante che le persone prendano precauzioni. La NASA consiglia di utilizzare occhiali per la visione solare o di creare un “proiettore di eclissi” per visualizzare l’evento indirettamente.

Le eclissi solari anulari, in cui la Luna appare abbastanza grande da coprire la maggior parte del Sole, si verificano circa ogni uno o due anni. Tuttavia, non sono sempre visibili dal Canada. Ciò rende l’imminente eclissi una rara opportunità per i colombiani britannici di assistere a questo evento celeste.

In conclusione, i colombiani britannici dovrebbero segnarsi sulla agenda e prepararsi per uno spettacolo davvero notevole nel cielo questo fine settimana. Ricorda di dare priorità alla sicurezza e goditi questa esperienza unica fornita dall'allineamento di terra, sole e luna.

