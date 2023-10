Preparati per un'eclissi solare parziale nella Columbia Britannica

Questo sabato, i colombiani britannici hanno l'opportunità di assistere a un'eclissi solare parziale, rendendo la nostra provincia il luogo migliore in Canada per osservare questo evento astronomico. Anche se non vedremo l'intero effetto “anello di fuoco” che sperimenteranno alcuni luoghi, l'eclissi sarà comunque uno spettacolo straordinario.

Un'eclissi solare anulare, nota anche come eclissi di "anello di fuoco", si verifica quando la Luna passa tra il sole e la terra mentre si trova nel suo punto più lontano dalla terra. Questo fa sembrare la Luna più piccola del Sole e non la copre completamente, creando una forma ad anello. Mentre l’eclissi inizierà in Oregon e viaggerà diagonalmente attraverso gli Stati Uniti, il Messico e l’America centrale e meridionale, i canadesi assisteranno solo a un’eclissi parziale.

Quanto più ci si avvicina a sud e a ovest, tanto più completa apparirà l'eclissi. Pertanto, i residenti della Bassa Terraferma e del sud dell'Isola di Vancouver possono aspettarsi lo spettacolo più drammatico del paese. Durante l'eclissi, sembrerà che un'ombra scura sia caduta sul lato del sole, attenuandone la luminosità complessiva.

Sebbene le previsioni prevedano pioggia a Vancouver sabato, potenzialmente ostruendo la vista, il cielo si oscurerà comunque durante l'eclissi. Quelli nell'angolo sud-ovest del BC vedranno una copertura del 70-80%, mentre il resto della provincia vedrà una copertura del 50-70%.

A Vancouver, l'eclissi parziale inizierà alle 8:08, raggiungerà il suo picco alle 9:20 e terminerà alle 10:38. Non perdere questa opportunità, poiché sarà l'ultima possibilità per i colombiani britannici di sperimentare un eclissi solare per un bel po' di tempo. Dopo l’8 aprile 2024, quando nel Canada orientale sarà visibile un’eclissi solare totale, il Paese non ne avrà una buona visione per circa 20-25 anni.

Ricordarsi di non guardare mai direttamente il sole durante un'eclissi poiché può causare gravi lesioni agli occhi. È essenziale utilizzare apparecchiature specializzate per la visione solare o occhiali per eclissi solare per osservare l'evento in sicurezza. Se ti trovi a Vancouver, il dipartimento di astronomia dell'Università della British Columbia avrà a disposizione occhiali per eclissi solare da prendere in prestito.

Quindi, imposta la sveglia e preparati ad assistere a questo affascinante fenomeno celeste. Godetevi lo spettacolo e state al sicuro!

