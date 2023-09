Patologo vegetale a Summerland che lavora alla cura della malattia del tronco della vite

Un patologo vegetale di Summerland, José Ramón Úrbez-Torres, e il suo team stanno lavorando per trovare una cura per la malattia del tronco della vite (GTD). La GTD è una malattia complessa causata da vari funghi che attaccano la vite nella Columbia Britannica. Attualmente non sono disponibili metodi o prodotti di controllo per prevenire o curare queste malattie.

Per combattere la GTD, Úrbez-Torres e il suo team hanno condotto prove in laboratorio, in serra e sul campo presso il Centro di ricerca e sviluppo di Summerland. Hanno identificato oltre 40-50 funghi diversi nel BC associati a questa malattia. Gli agenti patogeni infettano la vite attraverso le aperture durante la stagione della potatura, riducendo la capacità della pianta di assorbire acqua e sostanze nutritive e portandola infine alla morte.

L'obiettivo della ricerca è stato quello di capire come funziona la malattia, identificare i patogeni fungini presenti nel BC e determinare le condizioni ambientali che favoriscono la loro crescita. Il team mira a trovare una strategia di controllo sostenibile che possa essere utilizzata anche dai coltivatori biologici. Hanno identificato funghi nativi del BC che hanno la capacità di attaccare i funghi dannosi associati alla GTD. Questi funghi possono essere di provenienza locale e facilmente accessibili ai coltivatori.

I ricercatori hanno scoperto che l’applicazione di questi funghi benefici alle aperture della potatura può fungere da scudo, impedendo ai funghi infettivi di atterrare o di accedere alla pianta. I risultati della loro ricerca sono stati pubblicati in una rivista scientifica, evidenziando l’uso efficace di organismi di controllo biologico contro la GTD.

Sebbene lo sviluppo di un prodotto registrato e utilizzabile sia l’obiettivo finale, sono ancora necessarie ulteriori ricerche. Nel frattempo, i coltivatori stanno implementando altre tecniche di gestione, come la potatura delle viti all’inizio dell’anno per ridurre al minimo l’infezione fino all’80%. Il progetto è finanziato dal British Columbia Wine Grape Council e dall’Agricoltura e Agri-Food Canada.

Úrbez-Torres sta conducendo ricerche anche su altri problemi del settore, non solo sull'uva ma anche sui frutti degli alberi. Il progetto prevede la collaborazione con la professoressa Miranda Hart presso il dipartimento di biologia dell'UBC Okanagan Campus.

Il sostegno dell’industria, del governo e del gruppo di ricerca è stato fondamentale nello svolgimento di questa importante ricerca per combattere la GTD.